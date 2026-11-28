TPO - Sạt lở bờ sông lưu vực sông Kôn và sông Hà Thanh đang diễn biến phức tạp, trải dài từ thượng nguồn đến hạ du. Hiện có 42 vị trí sạt lở, tổng chiều dài khoảng 45,2km, trên địa bàn 10 xã, phường.
TPO - Sáng 28/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đến Hà Nội, tham dự Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11).
TPO - Theo bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khi một người lao động sa vào ma túy, không chỉ bản thân họ bị ảnh hưởng mà cả gia đình cũng có nguy cơ mất đi người thân, mái ấm. Vì vậy, bảo vệ người lao động trước hiểm họa ma túy cũng chính là bảo vệ hạnh phúc của hàng triệu gia đình.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk ghi nhận lượng mưa vượt 100mm, riêng Hòa Thịnh gần 150mm. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 17 xã, phường trong 6 giờ tới.
Sáng 28/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Manet nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị CLMV-12 và ACMECS-11.
TPO - Suốt nhiều giờ qua, gia đình vẫn túc trực ở dưới chân cầu Cửa Hội tìm kiếm người đàn ông để lại hai con nhỏ trên cầu rồi gieo mình xuống sông Lam.
Trong hôm nay 28/11, Việt Nam chủ trì Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Myanmar tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao trong khu vực.
TPO - Đại học Huế công bố quyết định bổ nhiệm GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy làm Giám đốc. Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn dự lễ, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc.
TPO - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 với nhiều điều chỉnh đáng chú ý, trong đó nhấn mạnh việc ghi nhận thành tích thực chất, chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất và khuyến khích sáng kiến, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
TPO - Gác lại phấn trắng, bảng đen lên đường ra trận, thầy giáo Nguyễn Quốc Ân để lại lời hẹn ước dang dở với người con gái cùng làng. Sau 56 năm nằm lại chiến trường, anh trở về quê hương trong vòng tay người thân, đồng đội.
TPO - Trong 10 tháng năm nay, Việt Nam có 25 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn hơn 670 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên khoảng 7 tỷ USD với hơn 300 dự án.
TPO - Hỏa hoạn bùng phát rạng sáng 28/11 tại xưởng may trên đường Nguyễn Thị Thảnh, TPHCM. Cảnh sát phá cửa để tiếp cận, đến khoảng 9 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.
TPO - Nếu cứu hộ trao cho một cá thể cơ hội sống lần thứ hai, tái hoang dã giúp phục hồi quần thể, trả lại những mắt xích sinh thái và tạo cơ hội để tự nhiên vận hành. Từ những cá thể Hươu sao, Nai trở về rừng, Vườn quốc gia Cúc Phương đang theo đuổi hành trình bảo tồn không chỉ để động vật sống sót, mà để hệ sinh thái khỏe mạnh và bền vững hơn.
TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh liên tiếp bị bạn đạp vào mặt, tát, cấu và bắt quỳ giữa lớp để xin lỗi. Clip được chia sẻ lên mạng xã hội khiến dư luận bất bình.
TPO - Mưa lớn xuyên đêm khiến nước các sông ở Quảng Ngãi dâng nhanh, nhiều khu vực bị ngập. Các địa phương khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn.
TPO - Rạng sáng 28/11, khoảng 1.500m³ đất đá từ taluy dương tiếp tục sạt xuống Quốc lộ 15D qua tỉnh Quảng Trị, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Do sạt lở vẫn đang tiếp diễn, lực lượng chức năng chưa thể triển khai khắc phục.
TPO - Chiều 27/11 tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức Chương trình gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp hai địa phương nhằm thúc đẩy hợp tác, mở rộng cơ hội đầu tư kinh doanh.