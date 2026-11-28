Tái hoang dã trao cơ hội ‘chữa lành’ cho những cánh rừng

TPO - Nếu cứu hộ trao cho một cá thể cơ hội sống lần thứ hai, tái hoang dã giúp phục hồi quần thể, trả lại những mắt xích sinh thái và tạo cơ hội để tự nhiên vận hành. Từ những cá thể Hươu sao, Nai trở về rừng, Vườn quốc gia Cúc Phương đang theo đuổi hành trình bảo tồn không chỉ để động vật sống sót, mà để hệ sinh thái khỏe mạnh và bền vững hơn.

Ông Lê Trọng Đạt, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế của Vườn quốc gia Cúc Phương chia sẻ với Tiền Phong về Kế hoạch tái thả động vật hoang dã quy mô lớn tại Vườn đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

Xây dựng mô hình thực tiễn để nhân rộng

Thưa ông, mới đây, Vườn quốc gia Cúc Phương công bố Kế hoạch hành động tái hoang dã giai đoạn 2026 - 2035, ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về vai trò, mục tiêu của Kế hoạch này?

Ông Lê Trọng Đạt: Điểm cốt lõi của Kế hoạch là chuyển từ bảo vệ những gì còn lại và cứu hộ từng cá thể sang chủ động phục hồi quần thể loài, các quá trình tự nhiên và chức năng của hệ sinh thái.

Ông Lê Trọng Đạt. Ảnh: NVCC

Vì vậy, tái hoang dã không đơn thuần là đưa động vật trở lại rừng. Tái thả chỉ là một mắt xích trong chuỗi công việc gồm kiểm soát mối đe dọa, phục hồi sinh cảnh, lựa chọn nguồn động vật phù hợp, kiểm dịch và quản lý di truyền, phục hồi bản năng và tập tính, tái thả có kiểm soát và giám sát lâu dài.

Là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, có hệ sinh thái rừng núi đá vôi đặc trưng và hệ thống cứu hộ nhiều nhóm động vật hoang dã, Cúc Phương có điều kiện nối liền ba khâu cứu hộ - phục hồi - trở về tự nhiên.

Giai đoạn 2026 - 2035 tập trung vào xây dựng sinh cảnh an toàn; phục hồi có chọn lọc các loài bản địa và chức năng sinh thái; quản lý thích ứng dựa trên dữ liệu; đồng thời gắn bảo tồn với cộng đồng vùng đệm và nguồn lực dài hạn.

Thành công không được đo bằng số cá thể đã thả, mà bằng khả năng sống, thích nghi, sinh sản, hình thành quần thể tự duy trì và góp phần làm cho hệ sinh thái khỏe mạnh, ổn định hơn. Những bước đi này cũng nhằm tạo mô hình thực tiễn để chia sẻ, điều chỉnh và áp dụng tại các khu bảo tồn khác.

Ghi nhận một cá thể được sinh ra sau tái thả

Thưa ông, sau khi công bố Kế hoạch, vào tháng 6/2026 Vườn quốc gia Cúc Phương đã thực hiện tái thả Hươu sao, Nai về tự nhiên. Sau thời gian đầu, việc giám sát, theo dõi và bảo vệ các cá thể tái thả được thực hiện như thế nào? Kết quả bước đầu ra sao?

Ông Lê Trọng Đạt: Hươu sao (Cervus nippon) và Nai (Rusa unicolor) từng phân bố tại Cúc Phương nhưng không còn quần thể ngoài tự nhiên, vì vậy được ưu tiên trong giai đoạn đầu thực hiện Kế hoạch tái hoang dã.

Vườn triển khai theo hình thức tái thả mềm: các cá thể được theo dõi sức khỏe và thích nghi tại khu bán hoang dã trước khi chủ động đi ra môi trường tự nhiên.

Trọng tâm của giai đoạn này là phục hồi các bản năng, tập tính thiết yếu như tự tìm kiếm thức ăn, vận động trong địa hình tự nhiên, hình thành quan hệ đàn, duy trì cảnh giác và giảm phụ thuộc vào con người.

Đây là khâu có ý nghĩa quyết định, bởi một cá thể khỏe về thể chất nhưng thiếu kỹ năng sinh tồn vẫn có nguy cơ cao sau tái thả, chỉ những cá thể đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, hành vi và khả năng thích nghi mới được lựa chọn.

Tổng cộng 109 cá thể Hươu sao, Nai đã được tái hoang dã ở Vườn quốc gia Cúc Phương.

Ba đợt tái thả với tổng 108 cá thể cả Hươu và Nai trong đó: đợt một thả 19 cá thể, đợt hai thả 45 cá thể, đợt ba thả 44 cá thể. Sau tái thả ghi nhận thêm 1 Hươu sao được sinh ra, nâng tổng số cá thể ghi nhận trong chương trình lên 109.

Toàn bộ cá thể được gắn thẻ tai và microchip, 8 cá thể đeo vòng cổ định vị. Vườn kết hợp quan sát trực tiếp, nhật ký hằng ngày, tuần tra SMART, 20 bẫy ảnh và dò tín hiệu, đồng thời kiểm soát bẫy, chó thả rông, rác thải, phương tiện và hoạt động du lịch, duy trì phản ứng nhanh khi phát hiện bất thường.

Kết quả ban đầu cho thấy phần lớn cá thể vận động tốt, sử dụng thức ăn tự nhiên và hình thành nhóm nhỏ từ 2 đến 4 cá thể. Nai có xu hướng mở rộng vùng hoạt động xa hơn Hươu sao. Bẫy ảnh ghi nhận hai loài tại 16/20 điểm giám sát.

Rủi ro đáng lưu ý là các cá thể đã trải qua nhiều thế hệ nhân nuôi, nên bản năng tự kiếm ăn, tự vệ và lẩn tránh nguy hiểm có thể suy giảm hơn so với động vật hoang dã mới được cứu hộ.

Vì vậy, Vườn thận trọng đánh giá từng cá thể, tăng cường phục hồi tập tính và áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro trước khi mở cửa khu thích nghi.

Theo số liệu theo dõi, đã ghi nhận 3 cá thể tử vong, 1 cá thể Nai bị thương được đưa về cứu hộ, một Hươu sao cái sinh con rồi tử vong, cá thể con được nuôi bộ và phát triển bình thường, một số cá thể gầy hơn đang được theo dõi chặt. Tín hiệu vòng cổ còn hạn chế do địa hình núi đá vôi và tán rừng dày.

Đây mới là kết quả thích nghi ban đầu, các mốc 12, 18 và 24 tháng mới đủ cơ sở đánh giá tỷ lệ sống, sử dụng sinh cảnh, sinh sản và khả năng tự duy trì. Việc công khai cả kết quả tích cực, rủi ro và tổn thất giúp điều chỉnh kỹ thuật.

Dù chưa thể kết luận về thành công dài hạn, chương trình đã hình thành cách làm có kiểm soát, hệ thống giám sát nhiều lớp và dữ liệu thực địa quan trọng, tạo tiền đề hoàn thiện mô hình và chia sẻ kinh nghiệm.

Nhiều khó khăn, thách thức

Thưa ông, sau những đợt tái thả đầu tiên, ông có thể chia sẻ rõ hơn những định hướng, hành động trong thời gian tới đối với hoạt động tái hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương?

Ông Lê Trọng Đạt: Quan điểm của chúng tôi là đi thận trọng để đi được xa. Trước mắt, Vườn ưu tiên củng cố kết quả tái thả Hươu sao và Nai, theo dõi thống nhất tại các mốc 3, 6, 12, 18 và 24 tháng, chuẩn hóa dữ liệu bẫy ảnh, sức khỏe, nhận dạng cá thể và vùng hoạt động, cải thiện thiết bị định vị cho địa hình karst.

Kết quả giám sát sẽ là căn cứ điều chỉnh hỗ trợ thức ăn - nước, quản lý khách tham quan, mật độ và quy mô tái thả.

Song song với đó, Vườn tiếp tục xây dựng sinh cảnh an toàn thông qua tuần tra SMART; kiểm soát săn bắt, bẫy, chó thả rông, dịch bệnh, giao thông và du lịch; duy trì nguồn nước, cây thức ăn và kết nối sinh cảnh.

Nguyên tắc là mối đe dọa chưa được kiểm soát thì chưa tái thả, dữ liệu chưa đạt ngưỡng an toàn thì chưa mở rộng.

Mỗi loài tiếp theo phải có nghiên cứu khả thi riêng về nguồn gốc, di truyền, sức khỏe, hành vi, sức chứa sinh cảnh và khả năng giám sát. Chương trình cần sự tham gia thực chất của chính quyền, cộng đồng vùng đệm, nhà khoa học, cơ sở cứu hộ và đối tác, cùng cơ chế tài chính dài hạn cho bảo vệ sau tái thả.

Đàn Hươu sao sau khi được tái hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Trong bối cảnh áp lực săn bắt, buôn bán động vật hoang dã, suy giảm sinh cảnh và các tác động của con người vẫn hiện hữu, đâu là những khó khăn lớn nhất đối với hoạt động tái thả? Vườn có định hướng gì để nâng cao hiệu quả tái thả, hướng tới mục tiêu không chỉ cứu hộ mà còn phục hồi các quần thể động vật hoang dã trong tự nhiên?

Ông Lê Trọng Đạt: Khó khăn lớn nhất không nằm ở thời điểm mở cửa chuồng, mà ở toàn bộ quá trình trước và sau đó. Một cá thể khỏe trong điều kiện nuôi chưa chắc có đủ hành vi để sống trong tự nhiên; một khu rừng còn xanh chưa chắc đã an toàn, đủ thức ăn và đủ kết nối; trong khi tái thả diễn ra trong thời gian ngắn nhưng giám sát, bảo vệ phải kéo dài nhiều năm.

Các thách thức chính gồm phục hồi sinh cảnh phù hợp; nguy cơ săn bắt và dịch bệnh; yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn gốc, sức khỏe, di truyền, hành vi và phúc lợi; khó khăn theo dõi trên địa hình núi đá vôi và phối hợp liên ngành.

Đặc biệt, hiện chưa có quy trình hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về tái hoang dã do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, nhất là cho từng loài hoặc nhóm loài.

Để thống nhất tiêu chí lựa chọn cá thể, thời gian phục hồi, quy mô khu thích nghi, chăm sóc, giám sát và lập dự toán, Cúc Phương đã phải chủ động nghiên cứu, xây dựng và ban hành áp dụng tạm thời trong phạm vi Vườn. Đây là giải pháp cần thiết trong thời gian chờ khung quy định chính thức.

Kinh phí được giao còn hạn hẹp, trong khi số vụ và số lượng động vật cần cứu hộ khó dự báo; chi phí thú y, thức ăn, vận chuyển, phục hồi tập tính và theo dõi sau tái thả có thể phát sinh đột xuất, nhưng thủ tục cấp bổ sung kinh phí chưa đáp ứng tốt tính khẩn cấp.

Hoạt động tái hoang dã đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn.

Vườn kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm ban hành khung hướng dẫn chung cùng quy trình, định mức chuyên biệt cho các loài, nhóm loài ưu tiên, bao quát chuỗi cứu hộ - phục hồi - tái thả - giám sát; bố trí nguồn kinh phí ổn định, trung hạn, có khoản dự phòng và cơ chế cấp bổ sung nhanh theo số vụ, số cá thể thực tế và định mức được phê duyệt.

Về phía Cúc Phương, Vườn tiếp tục hoàn thiện quy trình, định mức tạm thời cho Hươu sao và Nai; củng cố khu bán hoang dã; tăng cường kiểm dịch, quản lý di truyền, phục hồi bản năng; ứng dụng bẫy ảnh, SMART, GPS/VHF và duy trì lực lượng phản ứng nhanh.

Kết quả bước đầu chưa phải đích đến, nhưng đã tạo tiền đề thực tiễn để hoàn thiện mô hình, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các đơn vị khác tham khảo, áp dụng phù hợp.

Chúng tôi kiên trì nguyên tắc không tái thả khi sinh cảnh chưa an toàn và không mở rộng khi giám sát chưa đạt yêu cầu. Nếu cứu hộ trao cho một cá thể cơ hội sống lần thứ hai, thì tái hoang dã trao cho cả khu rừng cơ hội tự chữa lành. Khi động vật trở về, sinh sản và tiếp tục vai trò sinh thái, công tác bảo tồn mới thực sự đi trọn một vòng.

Xin cảm ơn ông!