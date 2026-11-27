Người dân Huế giao nộp con vật quý hiếm

TPO - Một con tê tê Java với thân mình phủ kín những lớp vảy cứng, có khả năng cuộn tròn thành quả bóng khi gặp nguy hiểm, vừa được người dân ở Huế tự nguyện giao nộp.

Chiều 27/11, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Khu vực Trung tâm Huế cho biết, vừa phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Kim Long (TP. Huế) tiếp nhận một con tê tê Java quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Con tê tê Java quý hiếm do người dân Huế vừa tự nguyện giao nộp cho cơ quan kiểm lâm.

Người giao nộp là ông Đặng Văn Dũng, trú tại Tổ dân phố Long Hồ, phường Kim Long. Con tê tê Java này thuộc nhóm IB, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Tê tê Java (Manis javanica) có hình dáng khá đặc biệt, khác biệt với phần lớn các loài thú có vú. Toàn bộ phần lưng, đầu, đuôi và mặt ngoài các chi của chúng được bao phủ bởi những lớp vảy cứng xếp chồng lên nhau như áo giáp. Các vảy này cấu tạo từ keratin - loại protein cũng có trong móng tay và tóc của con người.

Điểm đặc biệt nhất ở loài vật này là khả năng tự vệ. Khi cảm nhận nguy hiểm, tê tê có thể co mình, cuộn tròn thành một khối gần như quả bóng, dùng chiếc đuôi dài bao bọc phần bụng và những vùng cơ thể mềm yếu.

Khi đó, lớp vảy cứng hướng ra ngoài trở thành hàng rào bảo vệ trước các loài thú săn mồi. Tê tê Java chủ yếu hoạt động về đêm, thức ăn chính là kiến và mối.

Sau khi tiếp nhận, UBND phường Kim Long đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết để tổ chức thả con tê tê Java về môi trường tự nhiên theo quy định.