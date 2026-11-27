Trình diễn UAV vận chuyển máu, sinh phẩm y tế

TPO - Công ty TNHH Saolatek của Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp Nhật Bản vừa trình diễn UAV vận chuyển máu và sinh phẩm y tế, mở ra cơ hội ứng dụng UAV vào thực tiễn cuộc sống.

Sáng 26/11, tại Khu công nghệ cao TPHCM, Saolatek phối hợp với Aeronext - công ty khởi nghiệp chuyên nghiên cứu và phát triển máy bay không người lái của Nhật Bản triển khai chuyến bay trình diễn đầu tiên tại Khu Công nghệ cao TPHCM.

Các vật tư được chuẩn bị để UAV thực hiện vận chuyển.

Mục tiêu của dự án là ứng dụng UAV vào vận chuyển máu và sinh phẩm y tế trong các tình huống khẩn cấp, hỗ trợ lực lượng y tế, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, cháy rừng hoặc khu vực giao thông đường bộ bị gián đoạn, hướng đến đưa công nghệ UAV vào giải quyết những bài toán thiết thực của xã hội.

Việc trình diễn là kết quả của hơn 6 tháng hợp tác giữa Saolatek với công ty Aeronext, sau khi hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và nhiều phiên trao đổi chuyên sâu.

UAV thực hiện vận chuyển vật tư y tế.

Trước đó, sáng 5/1, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM cùng các doanh nghiệp công nghệ Saolatek, Real-time Robotics Việt Nam, Di Động Việt cũng khởi động thử nghiệm UAV trong giao hàng.

Trong đó, UAV do Saolatek phát triển mang theo một kiện hàng là chiếc iPhone 17, bay quãng đường khoảng 200m trong khu vực thử nghiệm. Thiết bị cất cánh, bay và hạ cánh hoàn toàn tự động theo lộ trình lập trình sẵn.

Toàn bộ tọa độ và thông số chuyến bay được hiển thị trực tuyến theo thời gian thực, đồng thời hình ảnh từ camera 5G gắn trên UAV truyền về trung tâm giám sát. UAV đáp xuống đúng điểm giao, hoàn tất nhiệm vụ rồi quay về bãi đáp gần nơi xuất phát.

Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước bắt đầu thử nghiệm ứng dụng UAV trong nông nghiệp, y tế, Logistic và cứu nạn,cứu hộ, phòng chống thiên tai.