Huế nghiêm cấm đưa dữ liệu mật lên nền tảng AI trái quy định

TPO - Huế nghiêm cấm đưa dữ liệu mật, dữ liệu chưa công bố lên các nền tảng AI trái quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu nhà nghiên cứu phải công khai việc sử dụng AI và chịu trách nhiệm về sản phẩm khoa học.

Ngày 27/11, UBND TP. Huế cho biết vừa ban hành quy tắc liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do thành phố tài trợ, đặt hàng.

Đáng chú ý, quy tắc đặt ra những giới hạn cụ thể đối với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu khoa học. Theo đó, nghiêm cấm đưa dữ liệu mật hoặc dữ liệu chưa công bố lên các nền tảng AI trái quy định pháp luật; sử dụng AI để tạo dữ liệu, hình ảnh giả hoặc tài liệu tham khảo không có thật.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ tại một cơ quan thuộc Sở KHCN TP. Huế. Ảnh minh họa

Nhà nghiên cứu khi sử dụng AI phải ghi rõ tên công cụ, phiên bản, phạm vi sử dụng và xác định những nội dung hoàn toàn do AI tạo ra. AI chỉ được xem là công cụ hỗ trợ, người nghiên cứu phải chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung và sản phẩm khoa học.

Quy tắc cũng nghiêm cấm các hành vi đạo văn, ngụy tạo, giả mạo dữ liệu; che giấu xung đột lợi ích; ghi tên tác giả không đúng thực tế hoặc loại bỏ người có đóng góp thực sự. Các hành vi can thiệp, sửa đổi, lược bỏ dữ liệu nhằm làm sai lệch bản chất nghiên cứu đều bị xem là vi phạm liêm chính khoa học.

Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu phải công khai nguồn tài trợ, các mối quan hệ tài chính và xung đột lợi ích; bảo đảm dữ liệu nghiên cứu khách quan, đầy đủ, có khả năng truy xuất. Việc công bố khoa học phải phản ánh trung thực cả kết quả đạt được và không đạt được, bảo đảm minh bạch trong trích dẫn và sử dụng dữ liệu.

Quy tắc áp dụng đối với cơ quan quản lý, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm, thành viên thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách thành phố, cùng các hội đồng tư vấn, chuyên gia phản biện, đánh giá và tổ chức, cá nhân liên quan.

Về xử lý vi phạm, quy tắc phân thành 3 mức độ: nhẹ, trung bình và nặng. Tùy tính chất, mức độ, cá nhân vi phạm có thể bị nhắc nhở, cảnh cáo, yêu cầu cải chính, rút công trình khoa học, tạm dừng hoặc chấm dứt tham gia nhiệm vụ, thu hồi kinh phí và kết quả nghiệm thu, không được giao nhiệm vụ trong thời hạn quy định.