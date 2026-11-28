Cháy xưởng may ở TPHCM

TPO - Hỏa hoạn bùng phát rạng sáng 28/11 tại xưởng may trên đường Nguyễn Thị Thảnh, TPHCM. Cảnh sát phá cửa để tiếp cận, đến khoảng 9 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Rạng sáng 28/11, người dân sống gần đường Nguyễn Thị Thảnh, xã Đông Thạnh, phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ một xưởng may. Lửa nhanh chóng lan trong xưởng, nơi chứa nhiều vải vóc, máy móc và thiết bị may mặc. Cột khói đen bốc cao, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng kịp thời khống chế vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do xưởng khóa cửa, các mũi chữa cháy phải phá cửa mở lối tiếp cận, đồng thời phun nước ngăn lửa lan sang khu vực lân cận.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn lửa để tránh cháy bùng trở lại.

Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.