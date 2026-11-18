Triệu trái tim, một quyết tâm phòng chống ma túy trong công nhân

TPO - Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, mỗi người lao động cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thử, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần. Các cấp công đoàn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đưa kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy đến gần hơn với đoàn viên, người lao động.

Sáng 13/11, tại Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”.

Chương trình là hoạt động trọng tâm của Chiến dịch sau Lễ phát động tại thành phố Hải Phòng ngày 18/9/2026, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp” thuộc Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Không sử dụng ma túy dù chỉ một lần

Phát biểu tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, ma túy là nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhân phẩm, hạnh phúc gia đình người lao động, đồng thời đe dọa an toàn và sự ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”.

Đáng chú ý, ma túy có thể được ngụy trang dưới những lời mời, món quà hay đồ uống tưởng chừng vô hại. Các đối tượng thường lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, những mối quan hệ xã giao để tiếp cận, lôi kéo công nhân. Do đó, mỗi người lao động cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thử, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đưa kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy đến gần hơn với đoàn viên, người lao động. Cán bộ công đoàn cần sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ công nhân khi gặp khó khăn; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan chức năng phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy.

Tại chương trình, đại diện công đoàn cơ sở phát biểu hưởng ứng chiến dịch; cán bộ công đoàn, đoàn viên và công nhân lao động tham gia nghi thức hưởng ứng, giao lưu với chủ đề “Hiểu đúng - Lựa chọn đúng”. Hoạt động giúp người lao động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh những hành vi lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy. Ban tổ chức cũng trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức chương trình nghệ thuật lồng ghép thông điệp phòng, chống ma túy.

Đưa nội dung phòng, chống ma túy vào các buổi sinh hoạt

Thay mặt hơn 20 nghìn công nhân tại Công ty TNHH Gain Lucky (Việt Nam), bà Đặng Thị Diệu Linh, Chủ tịch công đoàn công ty bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ với Chiến dịch: “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”.

Công nhân, người lao động thể hiện quyết tâm phòng, chống ma túy.

Bà Linh cho biết, sẽ đưa nội dung phòng, chống ma túy vào các buổi sinh hoạt tổ công đoàn một cách tự nhiên, dễ hiểu nhất. Làm sao để mỗi anh chị em đều tự biết cách nhận diện nguy cơ, biết từ chối khi bị rủ rê và biết ngay mình phải báo cho ai khi gặp rắc rối.

Cùng với đó, các tổ công đoàn sẽ sâu sát hơn với đời sống anh chị em: thấy ai nghỉ làm bất thường hay có biến cố tâm lý, sẽ chủ động tìm hiểu, sẻ chia. “Công đoàn sẽ là nơi để anh em tin tưởng tâm sự, chúng tôi cam kết giữ bí mật và sẽ phối hợp với công an địa phương để bảo vệ an ninh quanh các khu nhà trọ công nhân”, bà Linh khẳng định.

Ngoài ra, Công đoàn sẽ cùng gia đình và Công ty tìm cách giúp đỡ, để những người lầm lỡ có cơ hội trở về với cuộc sống, với tập thể, trong sự tôn trọng.

“Mỗi ngày chúng ta đổ mồ hôi ở nhà máy là vì cái gì? Là để có tiền gửi về quê lo cho cha mẹ, để con cái được học hành đàng hoàng, và để sau này có được mảnh đất, căn nhà của riêng mình. Xin đừng vì một phút tò mò hay một lời rủ rê mà đánh đổi toàn bộ tương lai và hạnh phúc của gia đình. Nếu có ai lôi kéo, hãy mạnh dạn từ chối. Có điều gì khó, hãy tìm đến Công đoàn. Chúng tôi luôn ở bên anh chị em”, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Gain Lucky nhấn mạnh.