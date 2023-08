Chi hơn 20 tỷ đồng thắp sáng cầu Cửa Hội nối Nghệ An với Hà Tĩnh

TPO - Nhằm tạo điểm nhấn và thúc đẩy phát triển kinh tế, tỉnh Nghệ An sẽ chi hơn 20 tỷ đồng để làm hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa ký Quyết định số 2353/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam (phía TX Cửa Lò, Nghệ An). Dự án do Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư và làm bên mời thầu.

Mục tiêu của dự án là tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch của hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng đô thị văn minh, cũng như việc kéo dài thời gian hoạt động tham quan, ngắm cảnh về đêm của du khách.

Theo hồ sơ, dự án có 8 gói thầu, với tổng trị giá hơn 20,4 tỷ đồng. Sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và nguồn tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi giai đoạn 2022-2023.

Các gói thầu gồm: tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) và dự toán; tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán, an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình; tư vấn thẩm định giá; toàn bộ phần thi công, lắp đặt và thiết bị; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; bảo hiểm công trình và tư vấn kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành.

Riêng gói thầu toàn bộ phần thi công, lắp đặt và thiết bị (gói thầu số 05) có trị giá hơn 18,4 tỷ đồng. Hình thức đầu thầu qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ. Dự kiến thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý 3/2023, thực hiện hợp đồng trong 6 tháng.

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, việc xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội được tách thành 2 phần độc lập, mỗi tỉnh sẽ thực hiện dự án trên địa giới hành chính của mình.

Sau khi Nghệ An có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án, sắp tới tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ triển khai. Qua đó sớm đưa công trình vào sử dụng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội cho cả 2 địa phương.

Cầu Cửa Hội khởi công từ tháng 2/2019, thông xe tháng 3/2021. Tổng mức đầu tư của dự án 950 tỉ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 450 tỉ đồng, ngân sách Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi tỉnh 250 tỉ đồng. Cầu có chiều dài tuyến hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài hơn 1,7km. Chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m, cầu dẫn 16m.

Điểm nhấn của cầu Cửa Hội là ở nhịp chính sử dụng kết cấu dây văng đúc hẫng cân bằng Extradosed - công nghệ thi công cầu hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay.