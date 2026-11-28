Nghệ An: Công ty Xi măng Tân Thắng bị phạt hơn 1 tỷ đồng vì chiếm đất khai thác khoáng sản

TPO - Chiếm hơn 11ha đất do Nhà nước quản lý để khai thác khoáng sản trong nhiều năm, Công ty CP Xi măng Tân Thắng bị xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp. Tổng số tiền xử lý hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 28/11, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thắng (Nghệ An) cho biết, địa phương này đã ban hành 2 quyết định xử lý vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty CP Xi măng Tân Thắng (Công ty Tân Thắng), đóng tại xóm Bắc Thắng, xã Quỳnh Thắng.

Công ty CP Xi măng Tân Thắng đóng tại xóm Bắc Thắng, xã Quỳnh Thắng, Nghệ An.

Theo hồ sơ, Công ty Tân Thắng đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 9/2009, do ông Văn Đình Quý giữ chức Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) cấp giấy phép khai thác mỏ đá sét ngày 28/2/2020 và mỏ đá vôi ngày 10/3/2020 để làm nguyên liệu phục vụ sản xuất xi măng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tại mỏ đá vôi, công ty đã chiếm hơn 41.000 m2 đất do cơ quan, tổ chức Nhà nước quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Quỳnh Thắng, để khai thác khoáng sản trong khoảng thời gian từ ngày 20/3/2020 đến 9/6/2021.

Ngày 10/6/2021, các cơ quan chức năng gồm Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), UBND huyện Quỳnh Lưu (cũ), UBND thị xã Hoàng Mai (cũ), UBND xã Tân Thắng (cũ) và UBND xã Quỳnh Vinh (cũ) bàn giao đất tại hiện trường cho Công ty Tân Thắng nhưng không xử lý hành vi chiếm đất theo quy định pháp luật.

Công ty CP Xi măng Tân Thắng có hành vi chiếm đất hơn 41 nghìn m2 để khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi.

Mới đây, UBND xã Quỳnh Thắng kiểm tra, lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định buộc Công ty Tân Thắng khắc phục hậu quả. Theo đó, doanh nghiệp phải nộp lại hơn 67 triệu đồng, là số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Tại mỏ đá sét, cơ quan chức năng cũng xác định doanh nghiệp này chiếm 72.674 m2 đất do Nhà nước quản lý để khai thác khoáng sản, trong thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 10/2025.

Với hành vi này, UBND xã Quỳnh Thắng quyết định xử phạt 350 triệu đồng và buộc nộp lại 650 triệu đồng là số lợi bất hợp pháp. Tổng số tiền xử lý đối với vi phạm tại mỏ đá sét là 1 tỷ đồng.

Mỏ đá sét của Công ty CP Xi măng Tân thắng.

Các vi phạm liên quan đến việc chiếm đất khai thác khoáng sản của Công ty Tân Thắng đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tại Kết luận số 708 ngày 2/10/2026.

Ngoài vi phạm về đất đai, Công ty Tân Thắng còn có nhiều sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp. Cụ thể, có 3 hành vi sử dụng đất hoạt động khoáng sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất và bàn giao đất trên thực địa; 1 hành vi khai thác không đúng quy trình, kỹ thuật thiết kế mỏ; 2 hành vi không nộp thiết kế mỏ đã được phê duyệt trước khi khai thác.

Bên cạnh đó, công ty có 4 hành vi lập thiếu hoặc không đúng mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế và 2 hành vi không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin theo quy định.

Công ty Xi măng Tân Thắng đã nộp toàn bộ số tiền vi phạm.

Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND xã Quỳnh Thắng cũng ban hành quyết định điều chỉnh thời hạn thuê đất khai thác khoáng sản đối với mỏ đá sét của Công ty Tân Thắng từ 30 năm xuống còn 25 năm theo quy định.

Được biết, đến nay Công ty CP Xi măng Tân Thắng đã nộp toàn bộ số tiền xử phạt và khắc phục hậu quả hơn 1 tỷ đồng.