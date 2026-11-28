Tổng thống Nga Putin dự lễ bàn giao tàu ngầm hạt nhân cho hải quân

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa dự lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân Perm, phương tiện mà Nga giới thiệu là tàu ngầm đầu tiên được trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon. Nhà lãnh đạo Nga cũng công bố kế hoạch bổ sung thêm 5 tàu ngầm hạt nhân vào hạm đội nước này đến năm 2030.

Tổng thống Nga Putin tại lễ thượng cờ. (Ảnh: Điện Kremlin)

Ngày 27/11, Tổng thống Putin tham dự lễ thượng cờ trên tàu ngầm Perm tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk, phía tây bắc nước Nga, đánh dấu sự kiện chính thức bàn giao tàu cho hải quân.

Theo Tổng thống Putin, tàu ngầm Perm sẽ sớm gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương và thực hiện nhiệm vụ tuần tra chiến đấu, bảo vệ biên giới trên biển, bảo đảm an ninh cho vùng Viễn Đông, Bắc Cực cũng như toàn bộ lãnh thổ Nga.

Perm là tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M thứ năm được bàn giao cho Hải quân Nga trong vòng sáu năm qua.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong năng lực hạt nhân của Nga. Khả năng hoạt động bí mật dưới biển giúp duy trì năng lực tấn công đáp trả nếu nước này bị tấn công.

Tổng thống Putin cho biết Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 5 tàu ngầm hạt nhân đến năm 2030, trong đó có 3 chiếc thuộc lớp Yasen-M, cùng loại với tàu Perm.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các tàu ngầm lớp Yasen-M có thể hoạt động ở bất kỳ vùng biển nào trên thế giới và mang theo nhiều loại tên lửa hành trình.

Theo Tổng thống Putin, việc mở rộng quy mô đóng tàu hàng loạt và hiện đại hóa các hệ thống vũ khí sẽ giúp duy trì hoạt động ổn định của ngành công nghiệp đóng tàu và quốc phòng, thúc đẩy phát triển công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực phòng thủ và khả năng tự chủ công nghệ của Nga.

Ông cũng cho biết Nga sẽ tiếp tục hiện đại hóa hải quân, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng các kế hoạch xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh sẽ được triển khai đầy đủ và đúng tiến độ.