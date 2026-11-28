Nga bác cáo buộc chủ ý xâm phạm không phận NATO

TPO - Đại sứ Nga tại Canada Oleg Stepanov bác bỏ cáo buộc Nga cố tình xâm phạm không phận các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khẳng định nước này không muốn đối đầu quân sự trực tiếp với NATO.

Đại sứ Nga tại Canada Oleg Stepanov (Ảnh: Đại sứ quán Nga)

Trong tuyên bố đăng trên kênh Telegram của Đại sứ quán Nga tại Canada, ông Stepanov cho rằng vụ việc gần đây tại Ba Lan một lần nữa cho thấy các nước phương Tây vội vàng đưa ra cáo buộc nhằm vào Nga mà không đưa ra bằng chứng thuyết phục, hay tìm cách làm rõ sự việc thông qua các kênh liên lạc hiện có với Mátxcơva.

Theo nhà ngoại giao Nga, điều này cho thấy các cáo buộc không đáng tin cậy.

Ông Stepanov cũng cảnh báo không nên lợi dụng tâm lý chống Nga làm cái cớ để đẩy mạnh quân sự hóa ở châu Âu và các khu vực khác.

“Nga không muốn leo thang căng thẳng hay đối đầu quân sự trực tiếp với NATO. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia”, ông Stepanov nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Canada triệu tập Đại sứ Nga liên quan đến cáo buộc nước này xâm phạm không phận Ba Lan.

Ngày 23/11, NATO tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận các biện pháp ứng phó, sau khi nhóm này nghi ngờ tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ Ba Lan.

Sau cuộc họp có sự tham dự của đại sứ 32 nước thành viên NATO, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết liên minh đã nhất trí cung cấp máy bay cảnh báo sớm cho nước này, nhằm tăng cường khả năng giám sát tình hình.

Theo người phát ngôn NATO, liên minh cũng đang cân nhắc triển khai thêm phương tiện quân sự tới khu vực.

Ngày 22/11, cơ quan công tố Ba Lan cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ tên lửa hành trình Kh-101 của Nga tại 3 địa điểm ở miền đông nam nước này.

Theo các quan chức Ba Lan, nước này đã điều động máy bay chiến đấu F-16 khi phát hiện tên lửa xâm phạm không phận, nhưng không tiến hành đánh chặn do điều kiện thời tiết bất lợi.