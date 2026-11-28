Việt Nam - Lào hướng tới kim ngạch thương mại 10 tỷ USD

TPO - Ngày 27/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào, nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự các Hội nghị cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Lào có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Minh Châu.

Thông tin về kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào trong thời gian gần đây, Thủ tướng Saleumxay Kommasith cho biết hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, năng lượng, phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith đánh giá cao các bước tiến triển trong việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm thời gian qua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Lào, thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng như hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Minh Châu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị tốt các hoạt động hợp tác năm 2027.

Trong đó, tiếp tục duy trì thường xuyên công tác trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; chú trọng tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định biên giới; tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD, tiến tới 10 tỷ USD trong thời gian tới; đẩy nhanh triển khai các dự án kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng trọng điểm; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; chú trọng hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát huy hiệu quả dự án quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân tại Lào. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và phát huy hiệu quả hợp tác ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố đoàn kết, tăng cường tin cậy chính trị và đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; khẳng định quyết tâm gìn giữ, vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.