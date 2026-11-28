QUẢNG NGÃI: Nước lũ tràn vào nhà quá nhanh, người dân chỉ kịp lấy giấy tờ

TPO - Rời nhà đi làm lúc rạng sáng, bà Phạm Thị Nga không ngờ chỉ vài giờ sau, nước lũ đã tràn vào nhà, bà trở tay không kịp, chỉ kịp lấy giấy tờ, còn nhiều tài sản trong nhà bị ngập nước.

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Chỉ kịp lấy giấy tờ...

Sáng 28/11, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân tại tổ dân phố Thủy Triều (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi). Trong những căn nhà bị ngập, người dân cùng các cán bộ, chiến sĩ tất bật di chuyển đồ đạc, tài sản lên cao để hạn chế thiệt hại.

Nhớ lại thời điểm nước lũ tràn vào nhà, bà Phạm Thị Nga (trú tổ dân phố Thủy Triều) xúc động kể, khoảng 1h sáng cùng ngày, khi rời nhà đi làm (bốc gạch thuê), bà thấy mực nước sông vẫn còn thấp. Đến khoảng 4h, nhận được điện thoại từ gia đình báo nước đã tràn vào nhà, bà vội vã chạy về nhưng nhiều đồ đạc đã bị ngập.

Mực nước sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đạt 6,18 m, vượt báo động 3 khoảng 0,68 m.

Nước dâng quá nhanh khiến bà Nga trở tay không kịp, chỉ kịp cứu lấy giấy tờ, còn nhiều tài sản trong nhà bị ngập nước. Nhìn đồ đạc, lúa gạo ngập trong nước, bà bối rối, không biết phải dọn thứ gì trước, thứ gì sau. Nhờ các cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ di chuyển tài sản, thu gom lúa, bà mới phần nào vơi bớt nỗi lo.

Nhiều hộ dân tại tổ dân phố Thủy Triều cũng rơi vào cảnh tất bật chạy lũ khi nước sông Trà Câu tiếp tục dâng cao.

Một số nhà người dân ở tổ dân phố Thủy Triều ngập trong nước.

Nước dâng quá nhanh khiến bà Nga trở tay không kịp, chỉ kịp lấy giấy tờ.

Bà Nguyễn Thị Nhung (trú tổ dân phố Thủy Triều) cho biết, hằng năm khu vực này vẫn ngập lụt, song người dân không nghĩ đợt lũ lần này lại lớn đến vậy. Nước dâng cao, tràn qua bờ kè, gây ngập nhiều nhà dân. Từ sáng sớm, lực lượng quân đội, biên phòng và chính quyền địa phương đã có mặt hỗ trợ bà con ứng phó với mưa lũ.

Trước tình trạng nước tiếp tục lên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn.

Nhìn đồ đạc, lúa gạo ngập trong nước, bà Nga bối rối, không biết phải dọn thứ gì trước, thứ gì sau.

Tại khu vực bờ kè, các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đóng bao đất, cát để gia cố, hạn chế nước lũ tràn vào khu dân cư, tiếng khi loa phát thanh vẫn vang lên hướng dẫn bà con ứng phó.

Hai sông vượt báo động 3, gần 1.700 nhà dân bị ngập

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ tối qua đến sáng nay, khu vực phía đông tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại trạm Ba Cung lên tới 495 mm, Ba Điền 316 mm, Ba Liên 298 mm, Sơn Hải 296 mm, Ba Vinh 295 mm.

Nước cũng đã vào nhà ông Hồ Văn Đàm (trú tổ dân phố Thủy Triều).

Bộ đội Biên phòng Phổ Quang hỗ trợ người dân di dời tài sản lên cao.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông dâng nhanh. Lúc 10h ngày 28/11, mực nước sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đạt 6,18 m, vượt báo động 3 khoảng 0,68 m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ đạt 5,06 m, vượt báo động 3 khoảng 0,56 m; sông Trà Khúc vượt báo động 2 khoảng 0,09 m.

Tính đến 11h30 ngày 28/11, mưa lũ đã gây ngập tại 21 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với 1.691 nhà dân bị ngập nước. Trong đó, xã Thiện Tín chịu ảnh hưởng nặng nhất với 1.115 nhà bị ngập, tiếp đến là xã Phước Giang với 490 nhà.

Lực lượng chức năng phường Trà Câu hỗ trợ người dân sơ tán.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã di dời 83 hộ dân tại vùng ngập lụt và 12 hộ với 53 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Mưa lớn còn gây sạt lở nhiều tuyến đường tại các xã Ba Tơ, Ba Động, Sơn Hà, Đặng Thùy Trâm. Tại xã Ba Động, cây cầu bắc qua tuyến kênh dẫn Thủy điện Sông Liên 1 có nguy cơ sụp đổ do mố cầu bị sạt lở nghiêm trọng.

Nước hiện đã tràn qua bờ đê sông Trà Câu.

Bộ đội Biên phòng Phổ Quang dùng bao cát đắp đê chắn nước vào khu dân cư.

Hiện, các địa phương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, sơ tán khỏi những khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức chốt chặn, giăng dây cảnh báo tại các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và những nơi có nguy cơ sạt lở.