Hình ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đón lãnh đạo Lào, Campuchia, Myanmar tại Hà Nội

Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 mang chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng".

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Myanmar, Lào, Campuchia tới dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing (thứ hai từ trái sang), Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith (bìa trái), và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước Hội nghị cấp cao CLMV. Ảnh: Như Ý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các trưởng đoàn chụp ảnh chung trước hội nghị.

﻿Ảnh: Như Ý.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao CLMV, sau hai kỳ tổ chức tại Hà Nội vào năm 2008 và 2016.

Cơ chế hợp tác CLMV được thành lập năm 2004, với mục tiêu khi hình thành là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực.

Cùng với Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11, dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ thống nhất những định hướng hợp tác mới, tạo bước chuyển quan trọng về nội dung ưu tiên cũng như phương thức triển khai, từ đó có thể đem lại kết quả, lợi ích thiết thực và hiệu quả hơn, đóng góp thực chất cho phát triển của mỗi nước thành viên, cũng như cho hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển của khu vực tiểu vùng Mekong.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Như Ý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Như Ý.