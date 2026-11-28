Mưa lớn, nước dâng nhanh, người dân Gia Lai hối hả di dời tài sản tránh lũ

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng nhanh, tràn vào nhà dân ở phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Người dân hối hả di dời tài sản để tránh lũ.

Sáng 28/11, mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Lũ trên các sông An Lão, sông Kôn diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp gia tăng.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh khiến một số khu vực ở phường Hoài Nhơn Bắc bị ngập.

Nước lũ dâng nhanh, phủ trắng nhiều khu vực ở phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: HNB.

Tại Tổ dân phố Hoài Sơn Nam (phường Hoài Nhơn Bắc), nước dâng nhanh khiến nhiều nhà dân thuộc khu vực xóm 5 bị ngập. Người dân khẩn trương di chuyển tài sản, đưa gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Các hộ dân còn hỗ trợ những gia đình có người già, trẻ nhỏ sơ tán đồ đạc, vật nuôi để tránh lũ.

Trước tình hình trên, phường Hoài Nhơn Bắc đã bố trí lực lượng chốt chặn, cảnh báo tại các đường tràn, khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đồng thời yêu cầu người dân không qua lại các tuyến đường, ngầm tràn ngập sâu, nước chảy xiết; theo dõi sát thông tin dự báo để chủ động ứng phó.



Lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ sơ tán người dân.

Các lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân. Ảnh: BQ.

Nước tràn vào khu dân cư. Ảnh: HNB.

Người dân phường Hoài Nhơn Bắc kê cao đồ đạc khi nước lũ tràn vào nhà. Ảnh: HNB.

Nước lũ dâng nhanh vào khu vực chuồng trại. Ảnh: HNB.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 27/11 đến sáng sớm 29/11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Đáng chú ý, mưa có thể đạt cường độ trên 100mm trong 3h. Từ sáng sớm 29/11 đến sáng 30/11, mưa tiếp tục diễn ra với lượng phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Trước đó, từ 9-13/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, một số nơi trên 120mm, nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến nhiều khu vực trũng thấp bị ngập sâu. Qua thống kê, toàn tỉnh có khoảng 1.857 nhà bị ngập, cô lập và 5 nhà bị tốc mái. Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ một số tuyến đường, ngầm, tràn, sạt lở, hư hỏng một số điểm giao thông.

Khánh Hòa cảnh báo lũ quét khi mưa lớn tiếp tục trút xuống

Sáng 28/11, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, khu vực phía nam áp cao lạnh lục địa suy yếu kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao khiến địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến 30-80mm, một số nơi vượt 100mm. Trong đó, Khánh Thượng ghi nhận 101mm. Trước đó, số liệu quan trắc trong 12 giờ, từ 18h ngày 27/11 đến 6h ngày 28/11, cũng cho thấy nhiều khu vực có mưa lớn, như Ninh Tân 98,7mm, Sơn Thái 94,5mm, đập đầu mối hồ Cam Ranh 95,2mm, Núi Tam Đầu - Suối Dầu 106,2mm.

Mưa lớn khiến mực nước một số sông tại Khánh Hòa biến động. Lúc 7h ngày 28/11, sông Dinh Ninh Hòa tại trạm thủy văn Ninh Hòa ở mức 2,73m, thấp hơn báo động 1 là 1,47m; sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng đạt 5m, thấp hơn báo động 1 là 3m.

Nước trên sông Cái Nha Trang hiện đang dâng cao.

Tại sông Cái Phan Rang, mực nước ở trạm Tân Mỹ là 33,42m, cao hơn báo động 1 là 2,08m. Trong khi đó, sông Tân Thành tại trạm thủy văn Phan Rang ở mức -0,07m, thấp hơn báo động 1 là 2,57m.

Theo báo cáo lúc 6h ngày 28/11, tổng dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đạt hơn 503 triệu m3, tương đương 57,1% dung tích thiết kế. Trong đó, 56 hồ thủy lợi có tổng dung tích gần 487,5 triệu m3, đạt 58,4% thiết kế; 11 hồ thủy điện tích trữ khoảng 15,72 triệu m3, đạt 34% thiết kế.

Đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang bị ngập cục bộ.

Hiện 12 hồ chứa đang thực hiện điều tiết, chủ động hạ thấp mực nước với lưu lượng dao động 0,54-25,5m3/s.

Một số hồ có dung tích lớn tiếp tục xả điều tiết, như hồ Suối Dầu với dung tích đạt 81%, lưu lượng 25,26m3/s; hồ Hoa Sơn đạt 79%, lưu lượng 16,2m3/s; hồ Tân Giang đạt 91%, lưu lượng 1,8m3/s.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo, trong 6 giờ tiếp theo, Khánh Hòa tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, một số nơi có thể vượt 80mm.

Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất ở sườn dốc và sụt lún đất tại các xã trong tỉnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được xác định ở cấp 1.

Thực tế, một số tuyến đường tại xã Nam Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa đã bị ngập do mưa lớn, độ sâu khoảng 20-40cm. Tại thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, đường liên thôn ngập khoảng 20cm, mưa vẫn tiếp diễn và mực nước có xu hướng dâng.

Trước diễn biến mưa lũ, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các văn bản, công điện chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước và vận hành hồ chứa phù hợp.