Trao sinh kế, mở hướng thoát nghèo cho thanh niên vùng biên Tam Thái

TPO - Từ hỗ trợ chăn nuôi gà đen, dúi đến phát triển vùng nguyên liệu mét, Đoàn xã Tam Thái (Nghệ An) đang kết nối các nguồn lực, tạo sinh kế cho đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trao đổi với Tiền Phong, chị Lô Thị Hoài Giang - Bí thư Đoàn xã Tam Thái chia sẻ những cách làm, định hướng hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Tam Thái là xã miền núi, biên giới với đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Chị đánh giá như thế nào về thực trạng việc làm, thu nhập và những khó khăn của thanh niên trên địa bàn hiện nay?

Chị Lô Thị Hoài Giang: Tam Thái là địa bàn miền núi, biên giới, có diện tích tự nhiên 356,01km2, gồm 14 bản với 1.769 hộ, 7.658 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 96% dân số. Toàn xã hiện có 305 hộ nghèo, chiếm 17,3% và 340 hộ cận nghèo, chiếm 19,21%.

Một góc bản làng ở xã biên giới Tam Thái.

Trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, đời sống của một bộ phận thanh niên vẫn chưa ổn định. Việc làm chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi hoặc đi làm ăn xa. Nhiều thanh niên mong muốn phát triển kinh tế tại quê hương nhưng chưa có đủ điều kiện để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu vốn, hạn chế về kiến thức, kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm tổ chức các mô hình kinh tế và đầu ra sản phẩm chưa ổn định. Đây là những rào cản ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững của thanh niên.

Bên cạnh đó, điều kiện sản xuất ở miền núi còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thiên tai. Một số thanh niên chưa có cơ hội tiếp cận đầy đủ các chương trình đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường. Vì vậy, việc hỗ trợ thanh niên không chỉ dừng lại ở nguồn vốn mà cần có sự đồng hành lâu dài, từ định hướng mô hình, hướng dẫn kỹ thuật đến kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Đoàn xã Tam Thái phối hợp với các tổ chức trao tặng mô hình sinh kế nuôi gà đen cho các hộ gia đình là đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Trước những khó khăn đó, Đoàn xã Tam Thái đã triển khai những hoạt động, mô hình sinh kế cụ thể nào để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giảm nghèo?

Chị Lô Thị Hoài Giang: Thời gian qua, Đoàn xã Tam Thái tích cực kết nối các nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động và mô hình sinh kế thiết thực nhằm đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống.

Tiêu biểu là mô hình chăn nuôi gà đen với tổng kinh phí 105 triệu đồng, hỗ trợ 7 hộ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tại bản Xoóng Con có mô hình chăn nuôi dúi được Tỉnh Đoàn Nghệ An hỗ trợ, mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của một số hộ dân.

Ngoài các mô hình chăn nuôi, Đoàn xã còn tích cực phối hợp triển khai các chương trình phát triển cây nguyên liệu, trong đó có trồng mét.

Cụ thể, thông qua Chương trình TreeBank, Đoàn xã đã phối hợp hỗ trợ, vận động và hướng dẫn người dân trồng mét, từng bước hình thành vùng nguyên liệu gắn với phát triển kinh tế và quản lý rừng bền vững.

Đoàn xã tham gia hỗ trợ các hộ dân trồng tre mét.

Đến nay, chương trình đã tiếp nhận 32.200 cây giống, triển khai trồng 98ha tại 4 bản Khổi, Can, Xoóng Con và Cánh Tráp, với 152 hộ dân tham gia. Tỷ lệ cây sống đạt từ 85-98%. Đây là kết quả đáng khích lệ, cho thấy người dân đã tích cực hưởng ứng, từng bước quan tâm đến việc phát triển cây nguyên liệu phù hợp với điều kiện địa phương.

Đặc biệt, hiện người dân tiếp tục đăng ký trồng mới 194,52ha. Điều này cho thấy nhu cầu phát triển cây mét khá lớn, mở ra triển vọng hình thành vùng nguyên liệu tập trung trong thời gian tới.

Trong quá trình triển khai, Đoàn xã không chỉ tham gia vận động mà còn tổ chức các đợt ra quân hỗ trợ người dân trồng mét, góp phần giảm bớt khó khăn về nhân lực, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, thanh niên với cộng đồng.

Ngoài cây mét, trên địa bàn người dân cũng đang triển khai trồng một số loại cây dược liệu như hương nhu, bo bo. Đây là những hướng sản xuất cần tiếp tục được nghiên cứu, định hướng để phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, nhu cầu thị trường và khả năng đầu tư của người dân.

Để thanh niên có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển các mô hình sinh kế, vai trò của nguồn vốn vay ưu đãi rất quan trọng. Đoàn xã đang hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn này như thế nào?

Chị Lô Thị Hoài Giang: Nguồn vốn vay ưu đãi là một trong những điều kiện quan trọng giúp đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là những người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Sau khi trao các mô hình, Đoàn xã Tam Thái thường xuyên đến kiểm tra, động viên, hướng dẫn các hộ gia đình để phát huy hiệu quả sinh kế.

Hiện nay, Đoàn xã Tam Thái đang quản lý 6 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ trên 18 tỷ đồng. Thông qua các tổ vay vốn, nhiều hộ gia đình có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải thiện đời sống.

Đoàn xã thường xuyên phối hợp tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách, nắm bắt nhu cầu vay vốn của đoàn viên, thanh niên và người dân; hướng dẫn các thủ tục cần thiết để tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời, quan tâm theo dõi việc sử dụng vốn, vận động các hộ vay sử dụng đúng mục đích, có kế hoạch sản xuất phù hợp để phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, vốn vay chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân có phương án sản xuất khả thi, nắm được kỹ thuật và có định hướng đầu ra. Vì vậy, thời gian tới, bên cạnh việc tạo điều kiện tiếp cận vốn, Đoàn xã sẽ chú trọng kết nối tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm từ những mô hình làm ăn hiệu quả để thanh niên tự tin hơn khi đầu tư phát triển kinh tế.

Các mô hình từng bước giúp đoàn viên thanh niên, hộ dân vươn lên thoát nghèo.

Thời gian tới, Đoàn xã Tam Thái sẽ tập trung những giải pháp gì để tiếp tục hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững?

Chị Lô Thị Hoài Giang: Trong thời gian tới, Đoàn xã Tam Thái xác định hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, chúng tôi sẽ tăng cường nắm bắt tình hình, rà soát nhu cầu và điều kiện thực tế của thanh niên, nhất là thanh niên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Tiếp tục kết nối các nguồn lực, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận vốn vay, kiến thức, kỹ thuật và thông tin thị trường. Cùng với đó, chú trọng phát triển, củng cố những mô hình sinh kế phù hợp với lợi thế địa phương, thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả để kịp thời hỗ trợ và nhân rộng các mô hình có tính khả thi.

Đối với những mô hình đã triển khai, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành để người dân duy trì sản xuất, nâng cao hiệu quả. Với các hướng phát triển mới như cây mét, cây dược liệu và chăn nuôi, Đoàn xã sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ thanh niên tiếp cận kỹ thuật, nguồn lực và từng bước tìm kiếm đầu ra ổn định.

Cuộc sống người dân xã Tam Thái đang từng ngày thay đổi.

Điều quan trọng là khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí vươn lên của thanh niên; giúp các bạn không trông chờ, ỷ lại mà mạnh dạn phát triển kinh tế bằng chính sức lao động, khả năng và những lợi thế của quê hương.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực, chúng tôi mong muốn thanh niên có việc làm, thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên quê hương, góp phần xây dựng xã Tam Thái ngày càng phát triển.