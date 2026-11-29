Thủ tướng Israel Netanyahu đổi chiến thuật trước nguy cơ mất quyền lực

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẵn sàng tạm thời nhường quyền lãnh đạo trong một chính phủ đoàn kết dân tộc, để ông Gadi Eisenkot trở thành người đứng đầu trước tiên.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel có thể đang tiến gần đến việc thành lập một liên minh chính phủ được phe đối lập hậu thuẫn, với mục tiêu lật đổ ông Netanyahu.

Tuyên bố mà ông Netanyahu đưa ra trên mạng xã hội X vào tối 28/11 cho thấy sức ép mà vị thủ tướng tại nhiệm lâu năm nhất Israel đang phải đối mặt, trong bối cảnh ông Eisenkot ngày càng nhận được sự ủng hộ từ các đối tác tiềm năng, qua đó có thể giúp ông thành lập chính phủ liên minh.

Ông Netanyahu đề xuất ông sẽ đảm nhận vị trí thủ tướng ở nhiệm kỳ thứ hai theo thỏa thuận luân phiên quyền lực với ông Eisenkot, nhằm thành lập chính phủ đoàn kết giữa hai đảng của họ.

Tổng thống Israel giao cho ông Eisenkot nhiệm vụ thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử không mang lại kết quả rõ ràng hôm 27/10, khiến cả ông lẫn ông Netanyahu đều không có con đường chắc chắn để nắm quyền. Ông Eisenkot có thời gian đến ngày 6/12 để thành lập chính phủ, với khả năng được gia hạn thêm 14 ngày.

Trong tuần này, ông Eisenkot đã ký thỏa thuận liên minh với đảng Dân chủ cánh tả và đảng Yisrael Beiteinu cánh hữu. Sự ủng hộ của hai đảng này có thể giúp ông tiến gần hơn đến việc giành được đa số ghế cần thiết.

Trong tuyên bố mới nhất, ông Netanyahu cho rằng ông mới là người nên lãnh đạo chính phủ Israel. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Trước mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa mang tính sống còn và khả năng thành lập một chính phủ không đủ năng lực ứng phó với hiểm họa này”, thì “trách nhiệm với tư cách một nhà lãnh đạo” đòi hỏi ông phải “gác lại tất cả mọi thứ”.

Đáp lại, ông Eisenkot cho biết trong một tuyên bố rằng trong nhiều tuần qua, nhóm đàm phán của đảng Yashar do ông lãnh đạo đã “nỗ lực tiến hành các cuộc đàm phán thực chất, chân thành và khẩn trương” với đảng Likud của ông Netanyahu, nhưng chỉ nhận được “sự từ chối và né tránh”.

Ông mời ông Netanyahu tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc về những “định hướng cốt lõi và các vấn đề chính sách” cùng nhóm đàm phán của đảng Yashar.

Một số đồng minh chính trị của ông Eisenkot cũng đã bác bỏ tuyên bố của ông Netanyahu, cho rằng đó chỉ là “chiêu trò” nhằm câu giờ và ngăn chặn nỗ lực thay thế ông.

Trên mạng xã hội X, ông Yair Golan - lãnh đạo đảng Dân chủ, viết: “Những trò dàn dựng và mánh khóe như vậy đã quá đủ! Netanyahu đã thua. Nghĩa vụ của chúng ta là tôn trọng ý nguyện của cử tri và thành lập một chính phủ mang đến sự thay đổi và cứu vãn đất nước”.

Cựu Thủ tướng Yair Lapid viết trên mạng xã hội X: “Đề xuất của Netanyahu lại là một màn lừa bịp lộ liễu khác từ một kẻ chuyên lừa dối - người từng phản bội mọi đối tác và phá vỡ mọi thỏa thuận”. Ông đề xuất tiến hành tuyên thệ thành lập chính phủ do ông Eisenkot đứng đầu mà không có ông Netanyahu, rồi sau đó mới bắt đầu đàm phán về một chính phủ đoàn kết.

Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Naftali Bennett, người từng hợp tác với Lapid, lại hoan nghênh tuyên bố của ông Netanyahu. Ông cho rằng đây là “quyết định đúng đắn” và khẳng định từ nay “không được phép” tiếp tục thảo luận về việc thành lập chính phủ mà không có ông Netanyahu.

Theo một nguồn tin thân cận với ông Netanyahu, ông Bennett đã tham gia vào các cuộc thảo luận hậu trường về tuyên bố này, sau khi có những cuộc trao đổi riêng với cả vị thủ tướng đương nhiệm lẫn người thân tín của ông là Ron Dermer.