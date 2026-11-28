Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì chương trình về nguồn tại Tây Ninh

TPO - Ngày 28/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chương trình về nguồn tại Khu di tích Ban An ninh Trung ương cục miền Nam ở xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh, đồng thời tham dự Lễ kỷ niệm 52 năm khóa D6 Học viện An ninh nhân dân (1974-2026).

Tham gia đoàn có: Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM. Về phía tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tại tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bia Chiến thắng - nơi ghi danh hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dâng hương tại tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Minh Đức.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài cố Bộ trưởng Phạm Hùng và tượng đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam.

Tại chương trình kỷ niệm 52 năm khóa D6, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường học tập, rèn luyện và trưởng thành của gần 600 học viên nhập học tháng 10/1974 tại Trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh nhân dân.

Sau khi tốt nghiệp năm 1979, các học viên được phân công công tác trên nhiều lĩnh vực, địa bàn. Trải qua hơn nửa thế kỷ, nhiều người đã đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, chỉ huy quan trọng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại tượng đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam. Ảnh: Minh Đức.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm phấn khởi, xúc động khi được trở về dự chương trình và gặp lại các đồng chí, đồng đội. Buổi gặp mặt gợi nhớ những kỷ niệm sâu sắc về một thế hệ cán bộ từng rời xa gia đình, tham gia hoạt động cách mạng trong bối cảnh đất nước còn chiến tranh, miền Nam chưa được giải phóng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết bày tỏ niềm vinh dự khi được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cựu học viên khóa D6 về thăm vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

“Đây là lần thứ 2, tỉnh Tây Ninh vinh dự đón đoàn cựu học viên D6 về nguồn. Chúng tôi tin rằng, mỗi lần trở về là mỗi lần lưu giữ những ký ức đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân, chứng kiến vùng đất anh hùng đang chuyển mình mạnh mẽ với những tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập, từng bước được kết nối, phát huy”, ông Nguyễn Văn Quyết chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên khóa D6 chụp hình lưu niệm trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Đức.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Tỉnh ủy Tây Ninh bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tặng quà Ban liên lạc khóa D6. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm, gặp gỡ và chia sẻ những kỷ niệm trong không khí thân tình, xúc động.

Chương trình là dịp để các thế hệ học viên khóa D6 ôn lại truyền thống, tri ân những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tiếp tục vun đắp tình đồng chí, đồng đội và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân.