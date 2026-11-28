Vụ hai biển báo tốc độ đặt sát nhau trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang: Không xử phạt tài xế

TPO - Hai biển báo giới hạn tốc độ 50km/h và 70km/h được đặt cách nhau khoảng 5m trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang do đơn vị thi công quên tháo biển phục vụ công trường. Cơ quan chức năng cho biết tài xế không bị xử phạt trong trường hợp này.

Tối 28/11, ông Tạ Thanh Tình - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam), thông tin về vụ việc hai biển báo tốc độ 50km/h và 70km/h được đặt cách nhau chỉ khoảng 5m trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Theo ông Tình, thời gian qua, Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang được tổ chức thi công. Trong quá trình triển khai, đơn vị thi công đã lắp đặt biển báo giới hạn tốc độ để phục vụ công tác thi công theo phương án được phê duyệt.

Biển báo 50km/h chỉ cách biển 70km/h vài mét.

Đến nay, nút giao giữa trạm dừng nghỉ và đường cao tốc đã hoàn thiện, được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng. Do đó, biển báo giới hạn tốc độ 50km/h phục vụ thi công phải được tháo dỡ, chỉ giữ lại biển báo 70km/h để tổ chức giao thông bình thường.

“Đúng ra là biển báo hiệu 50km/h phải nhổ đi, để khai thác bình thường với biển báo hiệu 70km/h. Tuy nhiên, đơn vị thi công quên dỡ biển báo hiệu 50km/h”, ông Tình nói.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đã yêu cầu tháo dỡ biển báo không còn phù hợp. Theo ông Tình, thời gian hai biển báo cùng tồn tại cũng rất ngắn, chỉ trong khoảng một vài tiếng.

Liên quan đến băn khoăn của người dân về việc tài xế có thể bị xử phạt nếu vô tình vi phạm do hệ thống biển báo chưa hợp lý, ông Tình cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông xác định đây không phải lỗi của người điều khiển phương tiện và sẽ không xử phạt các trường hợp này.

Được biết, Khu Quản lý đường bộ III hiện quản lý 5 tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai biển báo giới hạn tốc độ 50km/h và 70km/h được đặt gần nhau trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn qua khu vực nút giao với trạm dừng nghỉ. Đáng chú ý, hai biển báo chỉ cách nhau khoảng 5m nhưng lại quy định hai mức tốc độ khác nhau, khiến nhiều tài xế băn khoăn khi lưu thông qua khu vực này.