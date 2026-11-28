Cháy kho vải ở Bắc Ninh, khói đen bốc cao hàng chục mét

TPO - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa vải ở khu vực Đền Rồng, tổ dân phố Đình Bảng, phường Từ Sơn,TP. Bắc Ninh chiều 28/11, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 28/11, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy tại một kho chứa vải ở khu vực Đền Rồng, tổ dân phố Đình Bảng, phường Từ Sơn. Khói đen từ đám cháy bốc cao hàng chục mét, khiến nhiều người quan tâm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP. Bắc Ninh điều động 2 xe chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Từ Sơn và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tiên Sơn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy.

Công an phường Từ Sơn và Điện lực Từ Sơn cũng được thông báo, phối hợp triển khai các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy.

Cùng thời điểm, UBND phường Từ Sơn huy động Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự, hỗ trợ lực lượng chữa cháy.

Đến 17h30 cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ vẫn tích cực triển khai các biện pháp dập lửa, khống chế đám cháy. Lực lượng chức năng đồng thời xác minh chủ sở hữu kho vải, rà soát và xác định thiệt hại về người, tài sản.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo phường Từ Sơn cho biết đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại hiện đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.