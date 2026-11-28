TPO - Trong bộ phim sắp ra mắt "Heal", Công nương Kate lần đầu chia sẻ sâu hơn về khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời khi điều trị ung thư, từ những ngày nằm viện sau ca phẫu thuật lớn đến khoảnh khắc được một người xa lạ nắm tay giữa lúc cô gần như mất phương hướng.