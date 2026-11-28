Đại úy quân đội vượt chấn thương giành giải ở Sao Mai 2026

TPO - Mang quân hàm Đại úy, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7, Nguyễn Xuân Dũng vừa giành giải Ba Sao Mai 2026. Để có mặt trên sân khấu chung kết, nam ca sĩ đã vượt qua chấn thương gãy tay ngay trước cuộc thi.

Tại đêm chung kết xếp hạng, Nguyễn Xuân Dũng cùng Mai Thu Hương và Nguyễn Mộc An được xướng tên ở giải Ba Sao Mai 2026. Đây là dấu mốc đáng nhớ với nam ca sĩ sau bốn năm trở lại cuộc thi, kể từ lần đầu tham gia năm 2022.

Trong Live show 5, với ca khúc Đàn chim Việt của nhạc sĩ Văn Cao, Xuân Dũng nhận được đánh giá tích cực từ hội đồng chuyên môn. Ca sĩ Trọng Tấn ghi nhận giọng hát nội lực, đa dạng và khả năng xử lý tác phẩm. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đánh giá cao cách xây dựng cao trào, đặc biệt ở những nốt cao cuối bài.

Xuân Dũng (thứ hai từ trái sang) giành giải Ba Sao Mai 2026.

Xuân Dũng gây ấn tượng với giọng hát nội lực.

Hành trình chinh phục Sao Mai của nam ca sĩ không thiếu thử thách. Chỉ một tuần trước khi ra Hà Nội dự thi, anh bị ngã gãy tay phải, phải phẫu thuật cấp cứu trong đêm và đóng sáu chiếc đinh vào xương quay. Đây cũng là cánh tay anh dùng để cầm micro.

Dù chấn thương, Xuân Dũng vẫn quyết định tiếp tục cuộc thi. Mỗi lần biểu diễn, anh phải tháo băng để cầm micro rồi băng bó lại sau đó.

Trong gần hai tháng tham gia sân chơi âm nhạc, Xuân Dũng nhận được sự động viên, tạo điều kiện từ thủ trưởng và đồng đội tại Đoàn Văn công Quân khu 7. Anh cho biết đơn vị không đặt nặng chuyện phải đạt giải mà mong muốn anh có cơ hội trải nghiệm, trưởng thành và thể hiện tốt khả năng của mình.

Nguyễn Xuân Dũng sinh năm 1998, trong gia đình có bố mẹ đều hoạt động nghệ thuật trong quân đội nên sớm bén duyên với âm nhạc. Từ những lần theo bố mẹ đi biểu diễn, Xuân Dũng đã có cơ hội đứng trên sân khấu từ khi học mẫu giáo, chơi organ từ năm lớp 2.

Năm 2016, anh theo học Sư phạm Âm nhạc tại TPHCM, đồng thời đi hát ở các quán cà phê để tích lũy kinh nghiệm. Có những buổi diễn kéo dài hai tiếng, thù lao chỉ 60.000 đồng. Tuy nhiên, những sân khấu nhỏ giúp Xuân Dũng nhận ra mong muốn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Năm 2017, khi Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tuyển sinh thanh nhạc hệ quân sự, anh quyết định thử sức. Vượt qua nhiều khó khăn, Xuân Dũng trở thành một trong 11 thí sinh trúng tuyển. Đây là bước ngoặt đưa anh đến với môi trường đào tạo nghệ thuật quân đội.

Trong quá trình học tập, Nguyễn Xuân Dũng được NSƯT Vũ Thắng Lợi trực tiếp hướng dẫn. Từ một giọng hát còn non nớt, quãng cao hạn chế, anh kiên trì luyện thanh, hoàn thiện kỹ thuật và cách xử lý tác phẩm. Khi tốt nghiệp, Xuân Dũng đứng thứ hai trong lớp.

Công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7 với quân hàm Đại úy, Xuân Dũng cho biết môi trường quân đội giúp anh hình thành tính kỷ luật, sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm.

Sau Sao Mai 2026, nam ca sĩ dự định tiếp tục làm mới các ca khúc quen thuộc, đồng thời thực hiện sản phẩm âm nhạc mang màu sắc quân đội, với hình ảnh quân phục, đồng đội và đơn vị. Anh mong muốn thành tích tại Sao Mai không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người nghệ sĩ - chiến sĩ.