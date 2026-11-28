Linh thiêng lễ cầu siêu, thả hàng nghìn hoa đăng trên sông Thạch Hãn

TPO - Trong không gian linh thiêng bên dòng Thạch Hãn, hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân và du khách thành kính hướng về những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau nghi lễ cầu siêu, hàng nghìn ngọn hoa đăng được thả xuống dòng sông lịch sử, gửi gắm lòng tri ân và khát vọng hòa bình.

Tối 27/11, tại Quảng trường Giải phóng và bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ cầu siêu, thả hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tham dự có khoảng 1.000 tăng ni, phật tử và đông đảo người dân, du khách.

Trước đó, các chư tôn đức tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi thức cung nghinh Đức Phật từ Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang về Quảng trường Giải phóng.

Bến thả hoa đăng bờ Nam sông Thạch Hãn.

Hơn 1.000 tăng ni, phật tử tham gia lễ cầu siêu.

Trong không gian trang nghiêm, trước anh linh những người đã khuất, các đại biểu cùng tăng ni, phật tử thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Lễ cầu siêu được cử hành với tâm nguyện cầu cho anh linh các liệt sĩ được siêu thoát, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Dòng Thạch Hãn là chứng nhân của cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị vào mùa hè năm 1972. Giữa mưa bom, bão đạn, biết bao người lính đã vượt sông vào mặt trận, nhiều người mãi mãi nằm lại dưới lòng sông khi tuổi đời còn rất trẻ.

Biểu tượng của tình yêu, tri ân được kết nối từ những hoa đăng.

Sau nghi lễ cầu siêu, các đại biểu, tăng ni, phật tử, người dân và du khách cùng thực hiện nghi thức thả hoa đăng tại bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn.

Hàng nghìn ngọn hoa đăng lần lượt được đưa xuống mặt nước. Ánh nến lung linh nối nhau trôi theo dòng chảy, thắp sáng một đoạn sông từng chứng kiến những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Mỗi ngọn hoa đăng mang theo một lời nguyện cầu, một nén tâm hương, một tình cảm tri ân gửi đến những người lính đã hóa thân vào lòng đất, dòng sông để làm nên hòa bình hôm nay.

Hàng nghìn hoa đăng được đưa xuống dòng Thạch Hãn.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dòng Thạch Hãn không còn tiếng bom rơi, đạn nổ. Trong đêm hoa đăng, ánh sáng của hàng nghìn ngọn nến như sưởi ấm dòng sông, kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về cái giá của hòa bình.

Lễ cầu siêu và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026, mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh của vùng đất từng đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đồng thời lan tỏa thông điệp tri ân, hòa bình và nhân ái.