Nô nức đổ về Nhà hát À Ơi

TPO - Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 khai mạc tại Phú Quốc, quy tụ gần 250 nghệ sĩ thuộc 16 đơn vị nghệ thuật của 13 quốc gia. Sự kiện mở ra không gian giao lưu văn hóa, đồng thời quảng bá nghệ thuật múa rối Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tối 26/11, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 khai mạc tại Nhà hát À Ơi, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Sự kiện quy tụ gần 250 nghệ sĩ, diễn viên thuộc 16 đơn vị nghệ thuật đến từ 13 quốc gia, đại diện cho 5 châu lục.

Đây là lần đầu Liên hoan Múa rối quốc tế được tổ chức tại Phú Quốc, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức, Cục Nghệ thuật biểu diễn thực hiện.

Với chủ đề Tài hoa kết nối năm châu, liên hoan diễn ra từ 26/11 đến 5/12, có sự tham gia của 4 đơn vị nghệ thuật Việt Nam và 12 đoàn quốc tế.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 khai mạc ở Phú Quốc.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ của nghệ thuật múa rối. Theo ông, đây là phương thức giao lưu văn hóa độc đáo, kết nối con người và các dân tộc.

Đối với Việt Nam, múa rối, đặc biệt là múa rối nước, là di sản văn hóa đặc sắc hình thành từ đời sống cư dân nông nghiệp lúa nước, được các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ gìn giữ, trao truyền và sáng tạo.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh tài năng mà còn tạo cơ hội để nghệ sĩ các nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối.

Việc tổ chức sự kiện tại Phú Quốc mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh địa phương chuẩn bị đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Thứ trưởng Tạ Quang Đông kỳ vọng liên hoan góp phần quảng bá Phú Quốc như điểm đến du lịch quốc tế hấp dẫn, giới thiệu hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và thân thiện đến bạn bè năm châu.

Hàng chục nghệ sĩ quốc tế đổ bộ Phú Quốc.

Nhiều loại hình múa rối được giới thiệu trong đêm khai mạc.

Phát biểu chào mừng, ông Lê Trung Hồ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết việc đăng cai liên hoan là cơ hội để Phú Quốc trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu nghệ thuật từ nhiều châu lục, thúc đẩy giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và mở rộng hội nhập quốc tế.

Tỉnh An Giang đã phối hợp Bộ VHTTDL cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần và an ninh cho sự kiện.

NSND Xuân Bắc - Trưởng Ban tổ chức - kỳ vọng Phú Quốc không chỉ là điểm đến của du khách mà còn trở thành nơi hội tụ những chương trình nghệ thuật quốc tế.

Trả lời PV Tiền Phong bên lề lễ khai mạc, NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan - bày tỏ kỳ vọng Phú Quốc không chỉ là điểm đến của du khách mà còn trở thành nơi hội tụ những chương trình nghệ thuật quốc tế.

Mỗi quốc gia có cách thể hiện nghệ thuật múa rối riêng, phản ánh góc nhìn về cuộc sống và sự phong phú trong văn hóa của các dân tộc. Sự đa dạng này giúp những người làm nghệ thuật có thêm cách tiếp cận, sáng tạo và mang đến nhiều cảm xúc tích cực cho công chúng.

NSND Nguyễn Xuân Bắc cho rằng nếu Phú Quốc trở thành điểm đến của các chương trình nghệ thuật thế giới, đó sẽ là niềm tự hào của đất nước và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Mở đầu lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật Múa rối Việt Nam đón bạn bè năm châu do tập thể nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn.

Các đoàn quốc tế đến từ Ai Cập, Vương quốc Anh, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Australia, Hàn Quốc, Peru và Lào. Việt Nam có Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện khai mạc thu hút đông đảo khán giả.

Hội đồng Nghệ thuật của liên hoan gồm 5 thành viên. NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên còn lại gồm NSƯT, đạo diễn Lê Ích Diễn, ông Nicholas Dasilva Palmer (Vương quốc Anh), ông Chua Soo Pong (Singapore) và bà Mai Mohab Elsayed Abdellatif (Ai Cập).

Ngay sau lễ khai mạc, Nhà hát Múa rối Việt Nam mở màn phần thi diễn với Cảm xúc Long Thành. Kết hợp múa rối nước và múa rối cạn, chương trình đưa khán giả trở về với không gian Thăng Long - Hà Nội xưa và nhịp sống của 36 phố phường.