Ban Tổ chức Cuộc thi 'Check-in Hạnh phúc' giao lưu với sinh viên: Gặp gỡ những người làm nghề, mở rộng góc nhìn từ thực tiễn

Ngày 26/11, Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” phối hợp với Khoa Viết văn, Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thực hiện chương trình giao lưu với chủ đề “Đối thoại cùng người làm nghề: Viết gì và viết thế nào cho hôm nay?”. Sự kiện là dịp để sinh viên gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ từ những nhà báo, nhà văn giàu kinh nghiệm; đồng thời tìm hiểu về Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - Mùa 1, năm 2026 với chủ đề “Từ đây có một tôi khác”.

Tham dự chương trình, về phía Ban Tổ chức cuộc thi, có: nhà báo Trịnh Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong, Phó trưởng Ban Tổ chức, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi; nhà báo Trần Nhật Minh - nguyên Giám đốc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo; nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú (Chánh Văn) - Thành viên Ban Giám khảo.

Về phía Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Khoa Viết văn, Báo chí, có: TS. Đỗ Thị Thu Thuỷ - Trưởng Khoa Viết văn, Báo chí; TS. Trần Thị Hồng Liễu - Phó Trưởng Khoa Viết văn, Báo chí, cùng các thầy cô giáo, giảng viên và hơn 400 sinh viên của khoa tham dự.

Chương trình giao lưu “Đối thoại cùng người làm nghề: Viết gì và viết thế nào cho hôm nay?” giữa Ban Tổ chức cuộc thi "Check-in Hạnh phúc" và Khoa Viết văn, Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

“Check-in Hạnh phúc” - Gợi mở những câu chuyện từ hành trình trưởng thành

Mở đầu buổi giao lưu, đại diện Ban Tổ chức đã mang đến cho giảng viên và sinh viên những thông tin tổng quan về Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - Mùa 1, năm 2026. Với chủ đề “Từ đây có một tôi khác”, cuộc thi hướng người tham gia đến việc nhìn lại những trải nghiệm, khoảnh khắc và dấu mốc đã góp phần tạo nên bước ngoặt tích cực trong suy nghĩ, nhận thức của mỗi người.

TS. Đỗ Thị Thu Thuỷ - Trưởng Khoa Viết văn - Báo chí, Đại học Văn hóa phát biểu khai mạc.

Thông qua phần giới thiệu, sinh viên được tiếp cận với tinh thần, thông điệp của cuộc thi cũng như các thông tin về đối tượng, thể lệ và cách thức tham gia. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ hình dung rõ hơn về một sân chơi sáng tạo, nơi những trải nghiệm cá nhân có thể trở thành câu chuyện giàu ý nghĩa khi được ghi lại và chia sẻ bằng góc nhìn chân thành.

Nhà báo Trịnh Xuân Quang cho rằng, việc đưa cuộc thi đến với môi trường học đường không chỉ nhằm giới thiệu một sân chơi mới, mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để sinh viên được gặp gỡ, trao đổi và tiếp cận những câu chuyện từ thực tiễn. Ông đánh giá cao vai trò của Khoa Viết văn, Báo chí trong việc đào tạo những thế hệ sinh viên có tư duy, khả năng sáng tạo và tinh thần gắn bó với đời sống xã hội.

Nhà báo Trịnh Xuân Quang giới thiệu về ý cuộc thi và kỳ vọng tạo thêm những kết nối giữa người làm báo với thế hệ trẻ.

“Chúng tôi mong muốn thông qua cuộc gặp gỡ hôm nay, các bạn sinh viên có thêm một không gian để lắng nghe, đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ và nhìn nhận những trải nghiệm của chính mình dưới nhiều góc độ. Với những người đang học tập, theo đuổi lĩnh vực báo chí và truyền thông, việc được tiếp xúc với những người làm nghề, được trao đổi trực tiếp về công việc và cuộc sống là một cơ hội rất đáng quý. Ban Tổ chức cũng hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu cho những kết nối lâu dài hơn với Khoa và các thế hệ sinh viên”, ông Quang bày tỏ.

Gặp gỡ những người làm nghề, mở rộng góc nhìn từ thực tiễn

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu trực tiếp giữa ba diễn giả và sinh viên, với sự tham gia điều phối của TS. Trần Thị Hồng Liễu - Phó Trưởng Khoa Viết văn, Báo chí. Những trao đổi xoay quanh thực tiễn nghề báo, cách người làm báo tiếp cận và phản ánh đời sống, những trải nghiệm trong quá trình làm nghề cũng như sự trưởng thành của mỗi cá nhân.

Sức hấp dẫn của phần trò chuyện này đến từ chính trải nghiệm nghề nghiệp phong phú của các diễn giả. Với sự góp mặt của ba khách mời có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và sáng tác, phần đối thoại đã mở ra những câu chuyện về hành trình nghề nghiệp và góc nhìn riêng, từ thực tiễn tác nghiệp báo chí, phát thanh đến những câu chuyện về người trẻ, tình yêu, gia đình và đời sống thường ngày. Những trải nghiệm ấy đã tạo nên chất liệu về nghề cho các bạn sinh viên.

Ba khách mời cùng TS. Trần Thị Hồng Liễu trao đổi về nghề báo và trải nghiệm sống.

Ba diễn giả đã mang đến cái nhìn đa chiều về công việc làm báo, từ sự dấn thân, trách nhiệm với thông tin đến khả năng quan sát, lắng nghe và thấu hiểu con người. Nhà báo Trần Nhật Minh nhấn mạnh rằng, người làm báo cần duy trì sự quan tâm thường trực với đời sống, chủ động tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh và không ngừng mở rộng hiểu biết về xã hội. Theo ông, kiến thức và kỹ năng là nền tảng, nhưng sự nhạy cảm trước các vấn đề của cuộc sống, tinh thần lắng nghe và trách nhiệm với mỗi thông tin được truyền tải mới là những điều làm nên giá trị của người làm báo.

Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, để viết tốt, người viết cần có sự thôi thúc và cảm hứng từ chính những vấn đề khiến bản thân trăn trở, suy nghĩ. Ông khuyến khích sinh viên đọc nhiều, thường xuyên tự đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời, đồng thời biết đặt mình vào vị trí độc giả để xây dựng tác phẩm. Bên cạnh đó, người viết cần chú trọng lựa chọn những chi tiết đắt giá, từ tiêu đề đến đoạn mở đầu, nhằm tạo sức hút và giữ chân người đọc.

Sinh viên Khoa Viết văn, Báo chí tích cực đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ và trao đổi trực tiếp với các khách mời.

Không khí chương trình trở nên sôi nổi hơn khi sinh viên trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi với các diễn giả về những vấn đề gắn với việc học tập, tác nghiệp và lựa chọn con đường nghề nghiệp. Nhiều ý kiến thể hiện sự quan tâm đến cách người làm báo tìm kiếm đề tài, tiếp cận nhân vật, phát hiện những vấn đề có ý nghĩa trong đời sống. Những câu hỏi và trao đổi cởi mở đã tạo nên không gian tương tác gần gũi, giúp sinh viên có cơ hội tiếp nhận từ chính trải nghiệm thực tế của người làm nghề.

Đánh giá về hoạt động giao lưu, TS. Đỗ Thị Thu Thuỷ - Trưởng Khoa Viết văn, Báo chí cho rằng đây là cơ hội thiết thực để sinh viên được tiếp xúc với những người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và văn học. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, những câu chuyện thực tế về nghề nghiệp và cuộc sống còn giúp người học mở rộng nhận thức, nuôi dưỡng tinh thần chủ động và có thêm động lực trên hành trình trưởng thành.

Đại diện Khoa Viết văn, Báo chí tặng hoa cảm ơn các khách mời.

“Nhà trường và khoa luôn mong muốn tạo điều kiện để sinh viên được kết nối với môi trường nghề nghiệp, được gặp gỡ những người đi trước và lắng nghe những trải nghiệm mà không phải lúc nào các em cũng có cơ hội tiếp cận trong khuôn khổ giảng đường. Chúng tôi hy vọng những chương trình như thế này sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng, tạo thêm cơ hội hợp tác và đồng hành giữa Khoa với các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông, qua đó mang lại nhiều giá trị thiết thực cho các thế hệ sinh viên”, bà chia sẻ.

Các đại biểu, khách mời, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm, khép lại chương trình giao lưu.

Khoa Viết văn, Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là đơn vị đào tạo gắn với các lĩnh vực viết, báo chí và truyền thông, nơi nhiều thế hệ sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng để theo đuổi các công việc liên quan đến sáng tạo nội dung và hoạt động truyền thông. Việc phối hợp tổ chức chương trình giao lưu với Ban Tổ chức cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” góp phần mở rộng cơ hội kết nối giữa nhà trường với các cơ quan báo chí, người làm nghề và những hoạt động thực tiễn dành cho sinh viên.