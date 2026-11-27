Từ giảng đường đến thực tiễn người làm báo: Những giá trị của cuộc đối thoại 'Check-in Hạnh phúc'

Không chỉ là dịp để sinh viên Khoa Viết văn, Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội gặp gỡ, lắng nghe những người làm nghề, chương trình giao lưu cùng Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” còn mở ra những trao đổi ý nghĩa về hành trình trưởng thành, cách nhìn nhận cuộc sống và giá trị của những trải nghiệm cá nhân. Qua cuộc đối thoại, thông điệp của cuộc thi được tiếp nối bằng những câu chuyện gần gũi, đồng thời tạo thêm cầu nối giữa nhà trường, người làm nghề và thế hệ trẻ.

Khi giảng đường mở rộng cánh cửa đến với thực tiễn

Ngày 26/11, buổi giao lưu giữa Ban Tổ chức cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” và Khoa Viết văn, Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội diễn ra với chủ đề “Đối thoại cùng người làm nghề: Viết gì và viết thế nào cho hôm nay?”. Chương trình có sự tham gia của nhà báo Trịnh Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong, Phó Trưởng ban Tổ chức thường trực cuộc thi; nhà báo Trần Nhật Minh - nguyên Giám đốc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam; nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú - thành viên Ban Giám khảo cuộc thi.

Cuộc giao lưu “Đối thoại cùng người làm nghề: Viết gì và viết thế nào cho hôm nay?” giữa Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” và Khoa Viết văn, Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội mang đến nhiều ý nghĩa cho các bạn sinh viên.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Đỗ Thị Thu Thủy - Trưởng Khoa Viết văn, Báo chí, cho biết, từ khi còn trẻ, bà đã biết đến báo Tiền Phong qua cuộc thi “Tuổi Xanh”. Từ trải nghiệm đó, bà đánh giá cao những sân chơi ý nghĩa mà báo đã và đang tổ chức, góp phần khuyến khích tinh thần sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng những giá trị tích cực trong thế hệ trẻ.

Đại diện Lãnh đạo Khoa Viết văn, Báo chí, TS. Đỗ Thị Thu Thủy (bên trái) và TS. Trần Thị Hồng Liễu (bên phải).

Nhận định về cuộc thi “Check-in Hạnh phúc”, TS. Đỗ Thị Thu Thủy cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa khi khuyến khích mỗi người nhìn lại hành trình của bản thân, nhận diện những trải nghiệm đã tạo nên thay đổi trong suy nghĩ và cách sống. Với sinh viên, đặc biệt là những người theo học các ngành viết và báo chí, cuộc thi không chỉ tạo cơ hội thực hành khả năng viết, kể chuyện mà còn gợi mở cách quan sát, cảm nhận đời sống từ những trải nghiệm gần gũi. Bà kỳ vọng các bạn trẻ sẽ mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình, qua đó lan tỏa những góc nhìn tích cực, nhân văn về cuộc sống đến cộng đồng.

Sự kiện thu hút hơn 400 sinh viên đến từ Khoa Viết văn, Báo chí tham dự.

Là đơn vị đào tạo gắn với lĩnh vực viết và báo chí, Khoa Viết văn - Báo chí chú trọng trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, năng lực ngôn ngữ, tư duy xã hội và khả năng tiếp cận đời sống. Bên cạnh kiến thức trên giảng đường, việc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với những người đang hoạt động trong nghề giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp xúc với thực tiễn, lắng nghe những câu chuyện nghề nghiệp và mở rộng góc nhìn về con đường phía trước.

Tại chương trình, các diễn giả đã chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình làm báo, viết văn và hoạt động truyền thông; đồng thời trao đổi với sinh viên về cách quan sát đời sống, tìm kiếm câu chuyện và nhìn nhận những vấn đề xung quanh. Không khí đối thoại cởi mở tạo điều kiện để người tham dự trực tiếp đặt câu hỏi, bày tỏ suy nghĩ và tiếp nhận những chia sẻ từ nhiều góc độ khác nhau.

“Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là chia sẻ kinh nghiệm, mà còn được lắng nghe suy nghĩ, những trăn trở và cả những câu chuyện của các bạn sinh viên. Mỗi thế hệ có cách nhìn nhận cuộc sống và cách tiếp cận nghề nghiệp khác nhau. Sự trao đổi hai chiều sẽ giúp cả người chia sẻ lẫn người lắng nghe có thêm những góc nhìn mới” - nhà báo Trịnh Xuân Quang - Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi "Check-in Hạnh phúc" chia sẻ.

Kết nối nhà trường, người làm nghề và cộng đồng

Với sinh viên, chương trình là cơ hội được gặp gỡ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, văn chương và truyền thông; trực tiếp đặt câu hỏi, lắng nghe những câu chuyện từ thực tiễn và chia sẻ suy nghĩ của bản thân. Không chỉ có thêm góc nhìn về nghề nghiệp, các bạn còn được gợi mở cách quan sát cuộc sống, nhận diện giá trị từ những trải nghiệm cá nhân và tìm kiếm chất liệu cho những câu chuyện của mình.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú trò chuyện cùng các bạn sinh viên.

Ở góc độ nhà trường, hoạt động giao lưu góp phần mở rộng kết nối giữa môi trường đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp. Giảng viên và sinh viên có thêm cơ hội tiếp nhận những góc nhìn từ người trong nghề, trong khi các diễn giả cũng được lắng nghe suy nghĩ, mối quan tâm của thế hệ trẻ. Đây là tiền đề để khoa và nhà trường tiếp tục kết nối với các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và những người làm nghề thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế.

Nhà báo Trịnh Xuân Quang chia sẻ câu chuyện về cách viết phóng sự - một thể loại khó của báo chí.

Đặc biệt, cuộc gặp gỡ còn mở rộng không gian lan tỏa của Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc”. Sinh viên không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà còn có thể trở thành những người trực tiếp tham gia, kể lại trải nghiệm và chia sẻ thông điệp tích cực đến cộng đồng. Những câu chuyện cá nhân, dù bắt nguồn từ những điều nhỏ bé, vẫn có thể tạo nên sự đồng cảm khi được kể lại bằng sự chân thành.

Nhà báo Trần Nhật Minh cùng rất nhiều câu chuyện thú vị về nghề, về cách triển khai các đề tài.

Sau chương trình, em Đỗ Hà Trang, sinh viên lớp Báo chí 14B, cho biết những chia sẻ tại chương trình giúp cô có thêm góc nhìn về nghề báo, đặc biệt là cách người viết thể hiện dấu ấn cá nhân trong tác phẩm: “Em nhận ra rằng mình có thể đưa cái tôi vào bài viết, miễn là biết cách thể hiện để vẫn giữ được tính chân thật. Báo chí hôm nay cũng không nên chỉ viết theo những khuôn mẫu có sẵn, mà cần có sự đổi mới, giúp công chúng tiếp cận một vấn đề qua nhiều lăng kính khác nhau”, Trang chia sẻ.

Các bạn sinh viên chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại với các nhà báo.

Trong khi đó, Hoàng Văn Trung, sinh viên lớp Báo chí 15B, ấn tượng với những chia sẻ của các diễn giả về cách thể hiện cái tôi và lựa chọn những chi tiết, chất liệu đắt giá trong tác phẩm. Với Trung, được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe những người có nhiều kinh nghiệm trong nghề là cơ hội quý để tiếp nhận kiến thức và tiếp thêm động lực trên hành trình theo đuổi ngành báo chí: “Những chia sẻ của các bác, các chú giúp em có thêm kiến thức mới trong hành trình học tập và theo đuổi ước mơ. Đặc biệt, câu chuyện về cái tôi trong một bài báo đã tiếp thêm cho em động lực để tiếp tục hành trình của mình”.

Các em sinh viên hào hứng với thông tin về cuộc thi “Check-in Hạnh phúc”.

Thông qua buổi giao lưu tại Khoa Viết văn, Báo chí, thông điệp của Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” được tiếp nối bằng những câu chuyện và góc nhìn từ chính người trẻ. Hạnh phúc không chỉ hiện diện trong những thành tựu lớn lao, mà còn có thể bắt đầu từ sự bình yên sau khó khăn, niềm vui khi vượt qua giới hạn hay khoảnh khắc mỗi người nhận ra mình đã trưởng thành từ những trải nghiệm thường ngày.

Sinh viên chụp ảnh kỷ niệm cùng các diễn giả.

Từ một buổi đối thoại, những kết nối được mở ra giữa sinh viên, nhà trường, người làm nghề và cộng đồng. Sinh viên có thêm cơ hội học hỏi, chia sẻ; nhà trường mở rộng liên hệ với thực tiễn; các diễn giả được lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ; còn cuộc thi có thêm không gian tiếp cận và lan tỏa thông điệp nhân văn. Những câu chuyện được chia sẻ có thể khép lại cùng buổi gặp gỡ, nhưng những suy nghĩ và cảm hứng được khơi mở sẽ tiếp tục đồng hành với mỗi người trên hành trình học tập, làm nghề và trưởng thành.