Đại kỳ Tổ quốc hơn 2.000 m2 cùng 34 khinh khí cầu bay trên bầu trời Thành cổ Quảng Trị

TPO - Sáng 27/11, đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025 m2 cùng với 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố của cả nước tung bay trên bầu trời Thành cổ Quảng Trị, trong Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026.

Theo chương trình, từ 27-29/11, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế năm 2026 với chủ đề Bay trên quê hương thanh bình. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 và Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026.

Từ 7h sáng 27/11, tại phường Quảng Trị đã diễn ra lễ chào cờ và nghi thức cất cánh với sự xuất hiện của Đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025 m², cùng 34 khinh khí cầu và khí cầu tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố của cả nước.

Người dân và du khách được chiêm ngưỡng những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu trên bầu trời, thưởng thức các màn trình diễn dù lượn động cơ, đồng thời có cơ hội trải nghiệm bay tự do, bay treo khinh khí cầu và ngắm nhìn vùng đất Quảng Trị từ trên cao.

Tối cùng ngày, tại bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn diễn ra đêm hoa đăng tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại kỳ Tổ quốc được 2 khinh khí cầu kéo lên từ Thành cổ Quảng Trị.

Đại kỳ Tổ quốc chuẩn bị tung bay trong gió.

Trong hai ngày 28 và 29/11, lễ hội sẽ chuyển đến Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nơi từng chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước suốt hơn hai thập niên.

Đặc biệt, từ 6h đến 9h ngày 29/11, Đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025 m² sẽ được trình diễn tại khu vực cầu Hiền Lương, cùng nghi thức thả 260 chim bồ câu mang thông điệp hòa bình, đoàn kết và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Trên dòng sông từng là giới tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu được kỳ vọng tạo nên khoảnh khắc giàu ý nghĩa, biểu tượng cho hòa bình, thống nhất và sự hồi sinh của vùng đất từng chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh.

34 khinh khí cầu tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bên cạnh các hoạt động bay, người dân và du khách còn được thưởng thức chương trình hoa đăng khinh khí cầu kết hợp âm nhạc vào các tối 28 và 29/11. Trong đó, chương trình tối 28/11 mở cửa miễn phí.

Theo ban tổ chức, các hoạt động bay khinh khí cầu và dù lượn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết. Trong trường hợp trời mưa hoặc gió không bảo đảm an toàn, các chuyến bay sẽ tạm dừng hoặc được bố trí vào khung giờ phù hợp. Ngày 30/11 được dành làm ngày dự phòng.

Lễ hội không chỉ mang đến sản phẩm du lịch mới cho Quảng Trị mà còn là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, đang từng bước biến những di sản chiến tranh thành tài nguyên du lịch và lan tỏa thông điệp hòa bình đến bạn bè quốc tế.