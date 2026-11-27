Quảng Trị: Trầm trồ màn nhào lộn, cưỡi sóng trên sông Nhật Lệ

TPO - Những chiếc mô tô nước lao vun vút, tung bọt trắng xóa trên mặt sông. Các vận động viên bay lên không trung, nhào lộn giữa những luồng pháo sáng rực rỡ, khiến hàng nghìn người dân và du khách bên bờ sông Nhật Lệ, Quảng Trị không khỏi phấn khích.

Tối 26/11, khu vực bờ sông Nhật Lệ, đoạn đối diện tượng đài Mẹ Suốt, phường Đồng Hới, Quảng Trị, trở nên náo nhiệt khác thường. Đông đảo người dân và du khách tập trung bên bờ sông để chứng kiến chương trình biểu diễn thể thao dưới nước lần đầu tiên được tổ chức tại đây.

Chương trình biểu diễn thể thao dưới nước lần đầu tiên được tổ chức trên sông Nhật Lệ.

Khi màn đêm buông xuống, tiếng động cơ mô tô nước vang lên, khuấy động không gian vốn yên bình của dòng Nhật Lệ. Những chiếc mô tô liên tục tăng tốc, rẽ sóng, tạo thành những vệt nước trắng xóa giữa lòng sông.

Dưới ánh đèn, các vận động viên phô diễn kỹ thuật điều khiển phương tiện, thực hiện những cú chuyển hướng, phối hợp với nhau tạo nên màn trình diễn đầy cuốn hút.

Hiệu ứng ánh sáng cùng mô tô nước.

Đặc biệt ấn tượng là những màn biểu diễn Flyboard (ván bay phản lực nước). Nhờ sức đẩy của những cột nước, các vận động viên nâng mình lên khỏi mặt sông, thực hiện những cú xoay người, nhào lộn trên không trung.

Những tràng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên từ phía khán giả mỗi khi các vận động viên thực hiện thành công những động tác đẹp mắt.

Màn biểu diễn Flyboard trên nền pháo hoa rực rỡ.

Càng về đêm, không khí bên dòng Nhật Lệ càng trở nên sôi động. Những chiếc mô tô nước mang theo pháo sáng lướt đi trên mặt sông, kéo thành những dải ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước, hòa cùng âm nhạc và những cột nước tung cao, biến dòng Nhật Lệ thành một sân khấu nghệ thuật ngoài trời.

Không còn vẻ trầm mặc thường ngày, dòng sông gắn liền với hình ảnh người mẹ chèo đò năm xưa khoác lên mình một diện mạo trẻ trung, hiện đại và đầy sức sống.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức 8 phương tiện, gồm 6 mô tô nước phục vụ diễu hành và 2 thiết bị biểu diễn Flyboard.

Những màn nhào lộn trên mặt nước.

Ngoài các màn biểu diễn mô tô nước, ván bay phản lực nước, các vận động viên còn trình diễn kỹ thuật lướt ván, mang đến cho người xem những trải nghiệm mới lạ.

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026, với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”.

Không chỉ mang đến một đêm giải trí sôi động, chương trình còn gợi mở khả năng khai thác không gian sông Nhật Lệ để phát triển các sản phẩm du lịch thể thao, vui chơi giải trí và kinh tế ban đêm.

Màn biểu diễn đã thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tới xem.

Bên cạnh thế mạnh về hang động, biển, nghỉ dưỡng và du lịch lịch sử, những sản phẩm trải nghiệm trên mặt nước được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch Quảng Trị, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.