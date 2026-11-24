CHKQT Gia Bình triển khai bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường hàng không

Trong hai ngày 24–25/11/2026, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (GBIA) triển khai đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn đầu tiên đối với hệ thống dẫn đường DVOR/DME, do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) thực hiện. Đây là hoạt động chuyên môn trong quá trình kiểm tra, đánh giá các hệ thống kỹ thuật, phục vụ công tác hoàn thiện hạ tầng hàng không tại dự án.

GBIA triển khai đợt bay hiệu chuẩn đầu tiên đối với hệ thống DVOR/DME (Nguồn ảnh:MAI)

Những chuyến bay đầu tiên phục vụ công tác kiểm tra, hiệu chuẩn trên bầu trời Gia Bình đã được thực hiện.Tàu bay xuất phát từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, di chuyển đến khu vực dự án để thực hiện các nội dung kiểm tra theo chương trình chuyên môn được xây dựng, tuân thủ các quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Trọng tâm của đợt bay là kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống DVOR/DME - hệ thống hỗ trợ tàu bay xác định phương hướng và khoảng cách trong quá trình di chuyển, tiếp cận sân bay. Đây là một trong những hệ thống kỹ thuật quan trọng, góp phần hỗ trợ tổ chức và bảo đảm hoạt động bay.

Trong quá trình hiệu chuẩn, tàu bay thực hiện nhiều bài bay ở các cự ly và độ cao khác nhau để kiểm tra, đánh giá độ chính xác và phạm vi phủ sóng của tín hiệu dẫn đường. Cụ thể, tàu bay bay vòng quanh đài ở cự ly 5 hải lý, độ cao khoảng 760 m; bay dọc đường băng theo cả hai hướng ở độ cao khoảng 213 m; đồng thời thực hiện các bài bay mở rộng ở cự ly 40 hải lý, độ cao khoảng 2.740 m. Chương trình còn bao gồm các đường bay tiếp cận theo tín hiệu VOR từ hai hướng đường băng 07 và 25, cùng các đường bay khởi hành và đến sân bay. Thông qua các bài bay này, các thông số về phương vị, cự ly và khả năng cung cấp tín hiệu dẫn đường của hệ thống DVOR/DME được kiểm tra trong các điều kiện khai thác khác nhau.

Hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn được triển khai theo kế hoạch tại dự án sân bay Gia Bình

Sau khi hoàn thành công tác lắp đặt, cấp điện, cấu hình và chạy thử trên mặt đất, hệ thống được đưa vào kiểm tra trên không nhằm đánh giá các thông số kỹ thuật và khả năng hoạt động trong điều kiện thực tế. Quá trình này giúp xác định mức độ đáp ứng của hệ thống theo các yêu cầu chuyên ngành, làm cơ sở cho công tác hoàn thiện tiếp theo.

Trong ngày 24/11, hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn được triển khai theo kế hoạch, trong khung giờ từ 12h đến 18h. Đáng chú ý, trong khoảng 14h30 đến 15h15, tàu bay đã thực hiện bài bay thấp dọc đường băng để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá hệ thống. Ngày 25/11, chương trình dự kiến tiếp tục từ 8h đến 12h, với các nội dung kiểm tra theo kế hoạch chuyên môn.

Tàu bay thực hiện bài bay thấp dọc đường băng nhằm kiểm tra, đánh giá hệ thống.

Công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn do ATTECH trực tiếp thực hiện, với sự phối hợp của các lực lượng kỹ thuật và đơn vị liên quan tại hiện trường. Tham gia hoạt động có Đại tá Nguyễn Ngọc Trung - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Trong thời gian triển khai, hệ thống DVOR/DME được duy trì hoạt động theo yêu cầu của tổ kỹ thuật trên tàu bay, đồng thời khu vực dự án được bảo đảm an ninh, an toàn để phục vụ công tác kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Ngọc Trung theo dõi đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống DVOR/DME tại GBIA.

Hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn là một phần trong quy trình chuyên ngành đối với các hệ thống phục vụ hàng không, nhằm bảo đảm các hạng mục được đánh giá đầy đủ trước khi chuyển sang những giai đoạn tiếp theo của dự án.