Với các thông tin cụ thể sau:
- Bên mời chào giá: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
- Tên hạng mục mua sắm: “Tư vấn rà soát, góp ý để chuẩn hóa Tài liệu hướng dẫn khai thác A-CDM (OM) và tổ chức hội thảo, đào tạo “Virtual A-CDM Workshop” tại Cảng HKQT Đà Nẵng”.
- Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá: từ 16h30 ngày 23/11/2026 đến trước 16h30 ngày 27/11/2026.
- Thời gian nộp Thông báo chào giá: chậm nhất trước 16h30 ngày 26/11/2026.
- Địa điểm liên hệ nhận Thông báo mời chào giá (miễn phí): Phòng Kỹ thuật công nghệ môi trường (Tầng 4 tòa nhà ACV - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng)
Số điện thoại: 0236.3646298, email: hoantp@acv.vn.
Hoặc liên hệ Mr. Hoàn: 0932.199.993.
Kính mời các Nhà cung cấp quan tâm chào giá.
Trân trọng.