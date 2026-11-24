TPO - Những ngày này, Khu đền tháp Mỹ Sơn, TP. Đà Nẵng đón đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá di sản. Đặc biệt, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhiều hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật truyền thống được tổ chức, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của người Chăm đến công chúng.
TPO - "Em lên đây lúc hơn 5h sáng, cả ngàn người chen chúc, nhiều thời điểm người đi bộ và xe cộ chen chúc giữa đường. Không ngờ Sơn Trà lại là điểm trekking thu hút đến vậy", Quang Đạt (phường Sơn Trà) chia sẻ.
TPO - Con tôm sú nặng gần 400 gram, dài hơn 34 cm của một doanh nghiệp ở Cà Mau đã giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026”, thu hút sự chú ý của người dân và du khách tại Festival Tôm lần thứ II.
Gặp một đám cưới ở Hà Giang, nhóm du khách nước ngoài được gia chủ mời vào chung vui. Họ hào hứng uống rượu, nhảy múa cùng người dân địa phương.
Vietnam Airlines vừa được trao giải Nhất hạng mục “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” trong Lễ trao Giải thưởng Thực hiện Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs Awards) Việt Nam 2026, do UN Women tổ chức sáng ngày 23/11. Giải thưởng tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Hãng trong xây dựng môi trường làm việc công bằng và tạo cơ hội phát triển cho mọi người lao động.
Ngày 23/11, UBND thành phố Huế đã công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa - thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế tại thành phố Huế giai đoạn 2026 – 2030.
Đà Nẵng vẫn là điểm đến hàng đầu của người Hàn Quốc tại Việt Nam, nhưng lợi thế về giá, đường bay và sản phẩm du lịch đang chịu sức ép từ Nhật Bản, Trung Quốc.
TPO - Trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 diễn ra cuộc thi tìm kiếm con tôm sú nặng nhất, với giải thưởng cao nhất 15 triệu đồng. Tôm dự thi phải là tôm sú, được nuôi hoặc khai thác trên địa bàn tỉnh, còn sống với đầy đủ bộ phận.
TPO - Ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam, người dân được miễn phí tham quan 13 bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia trên cả nước. Chính sách được thực hiện theo Thông tư 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Không đánh đổi cảnh quan lấy tăng trưởng nóng, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai chọn cách làm du lịch cộng đồng dựa trên sự nguyên bản của những nếp nhà sàn, làn điệu then và nhịp sống hiền hòa bên dòng suối Nậm Luông.
Từng đối mặt với nhiều khó khăn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, nhưng bằng việc đa dạng hóa sinh kế, chuyển đổi cây trồng giá trị cao và phát triển du lịch cộng đồng, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 41% năm 2020 xuống chỉ còn 3,64% vào tháng 10/2026.
Nổi tiếng với vùng chè đặc sản, La Bằng còn có cảnh quan sinh thái dưới chân dãy Tam Đảo và những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Đây là nền tảng để địa phương kết nối các điểm đến, phát triển du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp và văn hóa bản địa.
TPO - Phú Quốc có thể thêm khoảng 11.000 phòng khách sạn cao cấp trong giai đoạn 2027-2030, phần lớn gia nhập thị trường vào năm 2027-2028. Quy mô nguồn cung khách sạn 4-5 sao có thể tăng gần gấp đôi so với hiện nay, chủ yếu tập trung tại Nam đảo và gắn với các thương hiệu quản lý quốc tế.
TPO - Tối 22/11, bầu trời Rạch Giá, An Giang rực sáng với màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone light), công nghệ Laser Mapping và pháo hoa tầm cao tại Lễ khai mạc Festival “Dòng Xanh An Giang” lần thứ I - năm 2026.
TPO - Cuối tuần, lượng du khách lên Tà Xùa, Sơn La tăng cao dù thời tiết mưa rét. Nhiều đoàn ô tô nối đuôi nhau trên đường đến các điểm ngắm cảnh, trong khi du khách kiên nhẫn chờ cơ hội chiêm ngưỡng biển mây.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành chức năng nghiên cứu phương án kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ vào khu du lịch Pù Luông, Son Bá Mười và kết nối giữa các khu du lịch, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân, du khách nhưng vẫn giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
TPO - Từ ngày 22-26/11, đoàn đối tác Ấn Độ cùng đại diện các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành quốc tế sẽ khảo sát các bối cảnh quay phim SILAA và nhiều điểm đến ở Quảng Trị. Địa phương này kỳ vọng sức lan tỏa của bộ phim Bollywood sẽ giúp thu hút du khách Ấn Độ và tạo cơ hội xúc tiến đường bay thường lệ đến Đồng Hới.