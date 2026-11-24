Vietnam Airlines vừa được trao giải Nhất hạng mục “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” trong Lễ trao Giải thưởng Thực hiện Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs Awards) Việt Nam 2026, do UN Women tổ chức sáng ngày 23/11. Giải thưởng tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Hãng trong xây dựng môi trường làm việc công bằng và tạo cơ hội phát triển cho mọi người lao động.