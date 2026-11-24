Hà Giang: Hướng dẫn viên hớt hải đi tìm, thấy khách Tây nhảy múa giữa... đám cưới

Gặp một đám cưới ở Hà Giang, nhóm du khách nước ngoài được gia chủ mời vào chung vui. Họ hào hứng uống rượu, nhảy múa cùng người dân địa phương.

Ngày 21/11, trong hành trình khám phá Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), nhóm du khách nước ngoài bất ngờ được mời vào chung vui tại một đám cưới của người dân địa phương. Không chút ngần ngại, những vị khách phương Tây nhanh chóng hòa vào không khí náo nhiệt, cùng mọi người uống rượu, nhảy múa theo tiếng nhạc.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhóm khách Tây hào hứng giơ tay, lắc lư theo điệu nhạc giữa rạp cưới được trang trí bằng những dải vải đỏ, trắng. Xung quanh, đông đảo khách mời cũng nhiệt tình hưởng ứng, tạo nên khung cảnh vui vẻ, sôi động. Các du khách hòa nhập tự nhiên vào đám đông, như những người quen thân thiết của gia đình.

Nhóm khách Tây ở đám cưới.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Phượng Sơn, đại diện đơn vị lữ hành Jasmine Tours, cho biết nhóm gồm 11 du khách đến từ Anh, Mỹ và Italy, đang tham gia tour Hà Giang Loop kéo dài 4 ngày 3 đêm.

Theo anh Sơn, câu chuyện diễn ra khi đoàn dừng chân tham quan làng dệt Lùng Tám. Thời điểm đó, một số du khách nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ khu vực gần đó nên tò mò tìm đến xem. Thấy người dân địa phương đang tổ chức đám cưới, họ ghé qua và bất ngờ được gia chủ nhiệt tình mời vào chung vui.

Nhận được lời mời, nhóm khách nhanh chóng hòa vào không khí lễ cưới, cùng người dân uống rượu, nhảy múa. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến mức trưởng đoàn cũng không hay biết. Khi đi tìm, người này mới phát hiện các thành viên đang vui vẻ giao lưu cùng khách dự cưới.

"Nhóm khách rất hào hứng, chia sẻ rằng đây là trải nghiệm khó quên, thậm chí có người nhận xét chuyến đi này tuyệt vời nhất từ trước đến nay", anh Sơn kể.

Nhóm du khách vui vẻ hòa mình vào đám cưới ở Hà Giang, ngày 21/11.

Theo anh Sơn, gia chủ còn nhiệt tình mời cả đoàn ở lại dùng bữa. Tuy nhiên, do lịch trình tham quan khá gấp, các du khách chỉ có thể nán lại chung vui trong chốc lát trước khi tiếp tục hành trình.

Được biết, nhóm khách tham gia chuyến khám phá Hà Giang kéo dài 4 ngày 3 đêm, đi qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Cổng Trời Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế và làng Du Già.

Cuộc gặp gỡ tình cờ tại đám cưới diễn ra trong ngày cuối hành trình, khi đoàn ghé thăm làng dệt Lùng Tám để tìm hiểu nghề dệt và cách làm trang phục truyền thống của người dân địa phương. Sau đó, nhóm tiếp tục di chuyển về Hà Giang, kết thúc chuyến khám phá vùng cao.

Không chỉ thu hút du khách bởi những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan núi non hùng vĩ, Hà Giang còn hấp dẫn khách quốc tế nhờ nét văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Trong những năm gần đây, các hoạt động du lịch cộng đồng, lưu trú tại homestay, tìm hiểu nghề truyền thống và trải nghiệm đời sống bản địa ngày càng trở thành một phần trong hành trình khám phá vùng cao.

Những cuộc gặp gỡ tình cờ, sự đón tiếp thân thiện của người dân cũng mang đến cho du khách cơ hội tiếp xúc gần hơn với văn hóa địa phương, bên cạnh các hoạt động tham quan thông thường.