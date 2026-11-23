Khách Hàn Quốc đang rời bỏ Đà Nẵng?

Đà Nẵng vẫn là điểm đến hàng đầu của người Hàn Quốc tại Việt Nam, nhưng lợi thế về giá, đường bay và sản phẩm du lịch đang chịu sức ép từ Nhật Bản, Trung Quốc.

Trong 10 tháng năm nay, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lớn thứ 2, chỉ sau Trung Quốc. Tuy nhiên, lượng khách từ thị trường này giảm 6,3%, mức giảm mạnh nhất trong số các thị trường được thống kê.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam sụt giảm, sau mức giảm khoảng 5% trong năm 2025. Theo truyền thông Hàn Quốc, những địa phương phụ thuộc nhiều vào thị trường này, điển hình là Đà Nẵng, đang cảm nhận rõ sự thay đổi.

Khách Hàn đang "rời bỏ" Đà Nẵng?

Với khoảng 3,4 triệu lượt trong 10 tháng, khách Hàn Quốc chiếm 17,4% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất, Hàn Quốc cũng là thị trường duy nhất ghi nhận mức giảm. Các thị trường còn lại đều tăng trưởng hai chữ số, khiến tỷ trọng của khách Hàn trong cơ cấu khách quốc tế ngày càng thu hẹp.

Đáng chú ý, nhu cầu du lịch nước ngoài của người Hàn Quốc không suy giảm. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, trong 8 tháng đầu năm, người dân nước này thực hiện hơn 19 triệu chuyến du lịch nước ngoài, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy người Hàn vẫn đi du lịch nhiều hơn, nhưng Việt Nam không còn là lựa chọn hấp dẫn như trước.

Phân tích nửa đầu năm của Yanolja Research, đơn vị nghiên cứu thuộc nền tảng du lịch Yanolja, cũng cho thấy trong 12 điểm đến được người Hàn Quốc lựa chọn nhiều nhất, chỉ có 3 thị trường ghi nhận lượng khách tăng, gồm Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và Ma Cao (Trung Quốc).

Năm 2025, trong tổng số 4,1 triệu lượt khách quốc tế đến thành phố, khách Hàn chiếm 40,6%, tương đương khoảng 1,68 triệu lượt.

Đến tháng 8/2025, Đà Nẵng lần đầu ghi nhận lượng khách Hàn Quốc lũy kế trong năm vượt mốc một triệu lượt, sớm nhất từ trước đến nay. Chính quyền thành phố tổ chức sự kiện kỷ niệm, khẳng định vai trò quan trọng của thị trường này.

Tuy nhiên, cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng đang thay đổi. Theo báo cáo của cơ quan thống kê, trong 9 tháng năm 2026, các cơ sở lưu trú tại đây phục vụ khoảng 7,73 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, khách Hàn Quốc đạt khoảng 1,58 triệu lượt, chiếm 20,44%.

Du khách Hàn Quốc mặc áo dài, tham quan tại Nha Trang, tháng 9. Ảnh: Đinh Hà.

Hàn Quốc vẫn là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng, nhưng tỷ trọng đã giảm đáng kể so với trước. Nếu từng chiếm gần một nửa tổng lượng khách quốc tế đến thành phố, khách Hàn hiện chỉ còn chiếm khoảng 1/5.

"Những số liệu này cho thấy khách Hàn Quốc không rời bỏ Đà Nẵng, mà tỷ trọng của thị trường này đang thu hẹp khi các nhóm khách khác tăng nhanh. Hàn Quốc vẫn vượt Trung Quốc và Ấn Độ để giữ vị trí thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố", tờ The Qnews của Hàn Quốc nhận định.

Vì sao người Hàn ít chọn Đà Nẵng hơn?

Tỷ giá được các chuyên gia du lịch xem là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam giảm sức hút với khách Hàn Quốc. Ngày 3/6, đồng won có thời điểm giảm xuống mức 1.536 won đổi một USD, thấp nhất kể từ năm 2009. Sau đó, tỷ giá dao động quanh ngưỡng 1.350 won/USD.

Đồng nội tệ suy yếu khiến chi phí du lịch nước ngoài đắt đỏ hơn, buộc nhiều người Hàn Quốc phải cân nhắc ngân sách. Một số du khách chuyển từ khách sạn cao cấp sang các cơ sở lưu trú dạng homestay để tiết kiệm chi tiêu. Từ đây, lợi thế về giá của Việt Nam không còn tạo ra khoảng cách đủ lớn để giữ chân du khách Hàn Quốc như trước.

Một nguyên nhân khác là sự cạnh tranh từ Nhật Bản và Trung Quốc. Đồng yen yếu giúp Nhật Bản trở thành lựa chọn hấp dẫn với người Hàn Quốc nhờ khoảng cách gần, thời gian bay ngắn và chất lượng dịch vụ.

Trong khi đó, Trung Quốc gia tăng sức cạnh tranh sau khi cho phép công dân Hàn Quốc nhập cảnh miễn thị thực từ cuối năm ngoái, cùng với việc mở rộng các đường bay thẳng.

Du khách Hàn Quốc nghỉ dưỡng tại Phú Quốc cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nguồn cung hàng không cũng ảnh hưởng đến lựa chọn điểm đến. Căng thẳng tại Trung Đông khiến chi phí nhiên liệu tăng, buộc các hãng hàng không giá rẻ Hàn Quốc cắt giảm khoảng 1.000 chuyến bay trong giai đoạn tháng 4-6. Điều này tác động trực tiếp đến giá vé và mức độ thuận tiện của các đường bay đến Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, giá phòng ở Đà Nẵng và Phú Quốc cũng tăng do nguồn cung lưu trú thiếu hụt trong mùa cao điểm hè. Các công ty lữ hành địa phương nhận định nhóm khách Hàn Quốc nhạy cảm với giá đã chuyển hướng sang những điểm đến khác khi chi phí lưu trú tăng.

Bên cạnh yếu tố chi phí, sự bão hòa về điểm đến cũng được xem là nguyên nhân khiến khách Hàn ít quay lại. Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc được quảng bá mạnh tại thị trường Hàn Quốc từ khoảng năm 2023.

Trong khi chu kỳ quan tâm đối với một điểm đến thường kéo dài 3-4 năm, những sản phẩm quen thuộc như nghỉ dưỡng biển, chơi golf và spa sau thời gian dài khai thác đang dần thiếu sức hấp dẫn. Sự thiếu hụt trải nghiệm mới có thể khiến du khách ít muốn quay lại.