Vietnam Airlines được vinh danh tại WEPs Awards 2026, khẳng định môi trường làm việc bình đẳng và chuyên nghiệp

Vietnam Airlines vừa được trao giải Nhất hạng mục “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” trong Lễ trao Giải thưởng Thực hiện Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs Awards) Việt Nam 2026, do UN Women tổ chức sáng ngày 23/11. Giải thưởng tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Hãng trong xây dựng môi trường làm việc công bằng và tạo cơ hội phát triển cho mọi người lao động.

Tại Vietnam Airlines, bình đẳng giới được thể hiện trong các chính sách tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và phát triển nhân sự. Người lao động được đánh giá và trao cơ hội nghề nghiệp dựa trên năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và yêu cầu công việc, không phân biệt giới tính. Hãng cũng chú trọng các chương trình đào tạo, chính sách phúc lợi và hỗ trợ phát triển năng lực, tạo điều kiện để lao động nữ nâng cao chuyên môn, tham gia quản lý và đảm nhiệm những vị trí quan trọng.

Hiện lao động nữ chiếm khoảng 54% tổng số nhân sự của Vietnam Airlines, làm việc trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, dịch vụ đến kỹ thuật và khai thác bay. Đáng chú ý, phụ nữ đảm nhiệm 33% vị trí lãnh đạo từ cấp phòng trở lên. Những con số này cho thấy sự tham gia ngày càng sâu rộng của đội ngũ nữ trong hoạt động quản lý, điều hành và phát triển của Hãng.

Đây cũng là một trong những nền tảng giúp Vietnam Airlines khẳng định sức hút trên thị trường lao động. Năm 2026, Hãng được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Hai giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của Vietnam Airlines trong xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, bình đẳng, nơi người lao động được phát huy năng lực, phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào mục tiêu chung.

Ông Lê Đức Cảnh, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, chia sẻ: “Tại Vietnam Airlines, bình đẳng giới là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn mỗi người lao động, dù ở bất kỳ vị trí nào, đều có cơ hội phát huy năng lực, phát triển nghề nghiệp và đóng góp cho tập thể. Việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực chuyên môn, quản lý và điều hành không chỉ bảo đảm cơ hội bình đẳng mà còn giúp Hãng khai thác hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng nhân sự và củng cố nền tảng phát triển bền vững”.

Đây là lần thứ hai Vietnam Airlines được vinh danh tại WEPs Awards. Năm 2024, Hãng đạt giải Nhất ở hạng mục “Bình đẳng giới thông qua tham gia cộng đồng và quan hệ đối tác”.

Cùng với các chính sách nhân sự, Vietnam Airlines tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy bình đẳng giới một cách thực chất. Năm 2024, Hãng ký kết thỏa thuận hợp tác với UN Women giai đoạn 2024-2026, tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới, đồng thời thúc đẩy xây dựng môi trường làm việc công bằng, bền vững, nơi mọi người lao động đều có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp theo năng lực.

Không dừng lại ở các hoạt động nội bộ, Vietnam Airlines còn tích cực lan tỏa thông điệp bình đẳng giới đến cộng đồng thông qua nhiều chương trình phối hợp với UN Women và các đối tác. Tiêu biểu là các sáng kiến “Tô cam bầu trời”, “Chuyến bay HeForShe”, “Chuyến bay màu hồng”. Các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức xã hội về bình đẳng giới, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời khuyến khích sự chung tay của cộng đồng trong xây dựng một xã hội bình đẳng, an toàn và nhân văn.

WEPs Awards là sáng kiến của UN Women nhằm ghi nhận, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ, được triển khai tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Đây là lần thứ năm giải thưởng được tổ chức.

Việc tiếp tục được ghi nhận tại WEPs Awards 2026 là động lực để Vietnam Airlines đẩy mạnh các chính sách phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao chất lượng môi trường làm việc. Hãng sẽ tăng cường đồng hành cùng các đối tác triển khai những sáng kiến thiết thực, góp phần xây dựng môi trường làm việc công bằng, nơi mỗi cá nhân đều được tôn trọng, trao cơ hội phát triển và phát huy tốt nhất năng lực của mình, qua đó thu hút, giữ chân nhân tài và tạo dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không Việt Nam.