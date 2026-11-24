Vietnam Airlines đưa di sản Việt cất cánh

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026 – Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay “Văn hóa Di sản” trên hành trình TP.HCM - Hà Nội với nhiều hoạt động tôn vinh bản sắc dân tộc, từ âm nhạc, thời trang truyền thống đến những câu chuyện về lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Ở độ cao khoảng 10.000 mét, không gian khoang khách trên chuyến bay VN210 từ TP.HCM đến Hà Nội trở thành nơi hội tụ những sắc màu văn hóa Việt. Những giai điệu của Việt Nam Tinh Hoa, Rạng ngời Văn hóa Việt Nam qua giọng hát ca sĩ Lâm Bảo Ngọc hòa cùng vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống, tạo nên một hành trình giàu cảm xúc, kết nối nghệ thuật với niềm tự hào dân tộc.

Góp thêm sắc màu cho hành trình là bộ sưu tập áo dài “Sắc Sen Mây Ngàn” của nhà thiết kế La Sen Vũ, lấy cảm hứng từ hoa sen và những họa tiết rồng, phượng, vân mây trong kiến trúc truyền thống. Trên nền chất liệu gấm, lụa và tơ, các thiết kế kết hợp phom dáng áo dài truyền thống với đường nét cách điệu hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp thanh tao của trang phục Việt Nam. Sự hòa quyện giữa âm nhạc và thời trang đưa những giá trị di sản đến gần hơn với hành khách bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Tinh thần kết nối truyền thống với hiện đại cũng được thể hiện qua bộ sách truyện về các linh vật đại diện cho hãng (Mascot Vietnam Airlines) được giới thiệu trong dịp này. Những câu chuyện được kể bằng hình tượng nhân vật gần gũi, sinh động góp phần khơi gợi sự quan tâm, đặc biệt là của thế hệ trẻ, đối với những nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Văn hóa là nền tảng làm nên bản sắc dân tộc và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines mong muốn mỗi chuyến bay trở thành hành trình lan tỏa giá trị Việt Nam, giúp hành khách cảm nhận vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa dân tộc. Đây cũng là cách hãng góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống và bồi đắp tình yêu văn hóa Việt Nam qua mỗi hành trình.”

Chuyến bay “Văn hóa Di sản” là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam của Vietnam Airlines. Từ ngày 18 đến 24/11, Hãng tham gia đồng tổ chức sự kiện “Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, với nhiều hoạt động quảng bá di sản, giới thiệu các ấn phẩm Heritage, Heritage Guide và giao lưu, tương tác với công chúng. Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình văn hóa của TP.HCM, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của Việt Nam, đưa bản sắc và hình ảnh đất nước đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam Airlines phối hợp tổ chức Diễn đàn quốc tế thúc đẩy Văn hóa và bản quyền Việt Nam vào ngày 24/11. Chương trình giới thiệu bộ sách truyện Mascot Vietnam Airlines, cùng các nội dung trao đổi về vai trò của sáng tạo nội dung và nghệ thuật kể chuyện trong quảng bá bản sắc dân tộc. Trên các nền tảng số, Hãng cũng triển khai chuỗi truyền thông “Hành trình khám phá kho báu văn hóa”, đưa những câu chuyện về di sản Việt Nam đến với đông đảo công chúng.

Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines đẩy mạnh các hoạt động quảng bá di sản, đổi mới cách thức truyền tải giá trị văn hóa và nâng cao trải nghiệm hành khách theo định hướng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Qua đó, hãng góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng di sản trong phát triển du lịch, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước.