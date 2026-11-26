Có gì ở chợ Giáng sinh Đà Nẵng sắp diễn ra?

TPO - Chợ Giáng sinh Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 3-6/12 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, quy tụ hơn 70 gian hàng ẩm thực, đồ uống, thủ công mỹ nghệ cùng nhiều hoạt động giải trí. Sự kiện miễn phí vé vào cửa, dự kiến thu hút hơn 50.000 lượt khách.

Từ ngày 3-6/12, Hội chợ Giáng sinh Danang Christmas Market 2026 sẽ diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng. Sự kiện mở cửa miễn phí từ 10h-22h hằng ngày tại khuôn viên ngoài trời, với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giải trí, phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Hơn 70 gian hàng ẩm thực, đồ uống và quà tặng phục vụ du khách tại hội chợ Giáng sinh. Ảnh: Duy Quốc.

Không gian hội chợ có hơn 70 gian hàng ẩm thực, đồ uống, sản phẩm dịch vụ, giới thiệu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng sáng tạo. Du khách có thể thưởng thức các món ăn quốc tế, đặc sản địa phương, bánh kẹo và thức uống mùa lễ hội.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, thưởng thức ẩm thực, hội chợ còn có chuỗi chương trình biểu diễn xuyên suốt 4 ngày, gồm Christmas Live Show, trình diễn lửa, hợp xướng Giáng sinh, Talent Show, tiết mục Moulin de Da Nang và diễu hành lễ hội.

Các gia đình có thể tham gia nhiều hoạt động dành cho trẻ em như khu vui chơi, trò chơi hội chợ tương tác, rạp chiếu phim thiếu nhi và các lớp trải nghiệm làm đồ thủ công.

Điểm nhấn mới của mùa lễ hội năm nay là cuộc thi sáng tạo phim hoạt hình Giáng sinh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), với tổng giải thưởng 20 triệu đồng. Top 10 tác phẩm xuất sắc sẽ được công chiếu và trao giải trên sân khấu chính vào ngày 6/12.

Nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm dành cho trẻ em tại hội chợ.

Ông Alex Castaneda - Trưởng Ban tổ chức Danang Christmas Market 2026 - cho biết sự kiện hướng đến kết nối các gia đình, cộng đồng quốc tế và du khách, đồng thời tạo cơ hội xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp nhỏ, góp phần tăng sức hút du lịch Đà Nẵng trong mùa thấp điểm.

Hội chợ cũng tổ chức các hoạt động gây quỹ thiện nguyện. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến 4 tổ chức phi chính phủ tại địa phương nhằm hỗ trợ các cộng đồng yếu thế trên địa bàn thành phố.