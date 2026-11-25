TPO - Tối 23/11, tại làng du lịch Tân Hóa, xã Kim Phú, Quảng Trị ra mắt Visit Kim Phú. Từ trang web do Chủ tịch UBND xã Hoàng Tự Quốc Hùng tự tìm tòi xây dựng sau giờ làm việc, du khách có thể tra đường đến Tú Làn, tìm chỗ ngủ trên nhà phao hay xem giá một bữa cơm nhà dân bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.