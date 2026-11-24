Một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt cầu truyền hình trực tiếp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra từ 19 giờ 30 ngày 24/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đồng thời bắn pháo hoa nghệ thuật ( lúc 21h) diễn ra tại 3 điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh). Điểm bắn này có số pháo hoa nhiều nhất với 1.000 quả pháo hoa tầm cao và 200 quả pháo hoa tầm thấp.