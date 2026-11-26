Đưa cây dược liệu gắn với du lịch sinh thái, văn hóa bản địa tại Lào Cai

Khai thác tri thức y học dân gian kết hợp với cảnh quan bản địa, Lào Cai đang từng bước đưa cây dược liệu trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Tại xã Nghĩa Đô, những hàng rào bằng cây thuốc nam và vườn rau bản địa đang tạo nên diện mạo xanh, mở đường cho mục tiêu xây dựng Làng du lịch ASEAN.

Cây thuốc bản địa thành sản phẩm trải nghiệm du lịch

Sở hữu hệ sinh thái đa dạng cùng kho tàng tri thức y học dân gian đặc sắc, tỉnh Lào Cai đang triển khai Nghị quyết số 48-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dược liệu chiến lược giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050. Trọng tâm của định hướng này là gắn kết phát triển vùng nguyên liệu dược liệu với du lịch sinh thái và bảo tồn văn hóa dân tộc.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc bán nguyên liệu thô, nhiều loại cây thuốc quý của địa phương đã được chế biến thành thuốc tắm, nước ngâm chân, trà thảo dược, tinh dầu, mỹ phẩm thiên nhiên... trở thành món quà đặc trưng được du khách ưa chuộng.

Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm như trực tiếp thu hái dược liệu, tìm hiểu bài thuốc dân gian, ngâm chân hay tắm lá thuốc của đồng bào Dao đỏ đã giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng giá trị dịch vụ và nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao.

Xã Nghĩa Đô muốn đưa cây dược liệu vào kết hợp trong du lịch sinh thái.

Để tạo nền tảng lâu dài, tỉnh đang rà soát lợi thế từng vùng sinh thái nhằm ban hành Danh mục các loài cây dược liệu khuyến khích phát triển, làm căn cứ thu hút doanh nghiệp đầu tư và hình thành chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ.

Trong giai đoạn 2026-2030, cùng với việc giữ vững thương hiệu Làng du lịch cộng đồng Cát Cát (đại diện Việt Nam tham gia Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc), Lào Cai tập trung đầu tư 8 mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu tại Y Tý, Dền Sáng, Hợp Thành, Sa Pa, Liên Sơn, Phong Dụ Thượng, Nậm Có, Việt Hồng; đồng thời xây dựng 2 mô hình Làng du lịch ASEAN tại xã Lâm Thượng và xã Nghĩa Đô.

Sức sống từ những "hàng rào thảo dược" ở Nghĩa Đô

Về xã Nghĩa Đô hôm nay, điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là không gian làng bản thanh bình với những nếp nhà sàn truyền thống ẩn mình sau những hàng rào xanh mướt.

Từ năm 2023, nhận thấy tầm quan trọng của cảnh quan môi trường đối với du lịch cộng đồng, chính quyền xã Nghĩa Đô đã triển khai mô hình "Cổng đẹp, rào xanh, vườn rau tốt" với phương châm lấy người dân làm chủ thể, lấy hộ gia đình làm điểm bắt đầu. Điểm độc đáo của mô hình là đưa cây thuốc dân gian vào làm đẹp không gian sống thông qua việc xây dựng kiên cổng vào nhà kiên cố từ vật liệu thân thiện với môi trường như tre, gỗ, đá. Sau đó, trồng xung quanh hàng rào bằng cây xanh, hoa hoặc các loại cây thuốc nam của địa phương. Đối với diện tích trong sân vườn trồng cây dược liệu, rau cỏ theo hướng hữu cơ, vừa phục vụ bữa ăn hàng ngày, vừa tạo cảnh quan sạch đẹp.

Gia đình ông Cổ Kim Vệ ở thôn Nặm Cằm là một trong những hộ đi đầu thực hiện mô hình. Ông đã chọn cây mật gấu – một loại dược liệu quen thuộc – để trồng thành hàng rào xanh quanh nhà, kết hợp trồng thêm hoa hồng, hoa bóng nước và chỉnh trang lại cổng ngõ ngăn nắp.

Mỗi cổng vào các gia đình tại xã Nghĩa Đô đều được làm một cách tỉ mỉ, cẩn thận.

Ông Cổ Kim Vệ chia sẻ: "Tôi thấy mô hình này rất thiết thực, giúp thay đổi diện mạo và giữ môi trường quanh nhà luôn xanh, sạch, đẹp. Gia đình mình làm trước, làm đẹp rồi mời bà con hàng xóm đến tham quan. Thấy hay và sạch sẽ, mọi người tự giác học và làm theo".

Tại thôn Mường Kem, gia đình bà Lương Thị Quyên cũng tích cực cải tạo khuôn viên vườn nhà để đón khách. Bà Quyên cho biết: "Gia đình trồng thêm hoa, cây cảnh cho sạch sẽ đường ngõ. Còn trên mảnh vườn của nhà, giữ gìn và trồng toàn bộ các loại rau cỏ truyền thống của người Tày mình để phục vụ sinh hoạt gia đình và giới thiệu với du khách".

Nền tảng hướng tới Làng du lịch ASEAN

Để tạo được sự đồng thuận cao, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Đô đã chọn cách làm gần dân, không áp đặt mà trực tiếp đến từng nhà để gợi mở, hướng dẫn và nêu gương. Hiện toàn xã đã xây dựng được gần 20 hộ gia đình làm điểm để tạo sức lan tỏa nhân rộng. Nhờ tận dụng vật liệu sẵn có tại địa phương, nhiều cổng nhà và không gian homestay ở Nghĩa Đô vừa giữ được nét mộc mạc của đồng bào Tày, vừa tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Ông Vệ chăm sóc cây dược liệu trong sân vườn nhà mình.

Đánh giá về hiệu quả phong trào, ông Lý Văn Bảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Đô cho biết: "Quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều hộ gia đình có cách làm hay, sáng tạo, giúp cảnh quan nông thôn thêm xanh, sạch, thân thiện. Phong trào không chỉ làm chuyển biến nhận thức của người dân mà còn phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo cả hệ thống chính trị nhân rộng các mô hình dân vận khéo này, phấn đấu xây dựng xã Nghĩa Đô xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030 đã đề ra".

Từ những việc làm cụ thể như trồng một hàng rào cây thuốc, giữ một mảnh vườn rau sạch, người dân Nghĩa Đô đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng làng du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN, đưa cây dược liệu và văn hóa bản địa trở thành sinh kế bền vững ngay trên quê hương mình.