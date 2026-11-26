Đi xem rock, nữ sinh trúng chuyến thám hiểm Sơn Đoòng trị giá 80 triệu đồng

TPO - Trong phần quay số tại đêm nhạc Rock Quảng Trị 2026, một sinh viên Trường Đại học Quảng Bình may mắn trúng chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng trị giá 80 triệu đồng. Đây là giải thưởng có giá trị cao nhất của chương trình.

Tối 25/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới, đông đảo người dân và du khách đến xem đêm nhạc rock mang chủ đề “Rực rỡ những kỳ quan”. Xen giữa các phần biểu diễn, khán giả háo hức theo dõi màn quay số với giải thưởng được chờ đợi nhất là một suất thám hiểm hang Sơn Đoòng.

Đêm Rock tại Quảng Trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới.

Giải thưởng 80 triệu đồng - chuyến thám hiểm Sơn Đoòng thuộc về một khán giả trẻ, là sinh viên Trường Đại học Quảng Bình. Tổng giá trị các giải thưởng dành cho khán giả trong đêm nhạc vượt 125 triệu đồng.

Giải thưởng chuyến thám hiểm Sơn Đoòng thuộc về một sinh viên trường Đại học Quảng Bình.

Trên sân khấu, tiếng guitar điện và tiếng trống của Microwave, Bức Tường cùng phần trình diễn của ca sĩ Phạm Anh Khoa khuấy động quảng trường. Phía dưới, nhiều khán giả trẻ reo hò, cổ vũ theo từng tiết mục. Chương trình cũng được phát trực tiếp trên fanpage Truyền hình Quảng Trị và các fanpage của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Biển người trong đêm Rock.

Đêm rock là một trong những hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026. Cùng với đêm nhạc tại Đồng Hới, chương trình còn có lễ hội khinh khí cầu và đêm hoa đăng trên sông Thạch Hãn.