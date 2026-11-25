TPO - Từ ngày 21 - 24/11, Tỉnh Đoàn Cà Mau tổ chức những cuộc tranh tài bịt mắt bắt tôm, câu tôm càng xanh cùng các màn hóa trang, xếp mô hình con tôm đã tạo nên không khí náo nhiệt tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), góp thêm sắc màu cho Festival Tôm Cà Mau năm 2026.
Đêm ấy, tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, trên chiếc ghế nhựa cũ. Mẹ tôi nằm trong phòng hồi sức tích cực. Cánh cửa đóng kín, bên trong có bác sĩ và máy móc, còn tôi chẳng biết phải làm gì ngoài chờ đợi.
Trên vùng đất Đắk Lắk, cây cà phê không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là sinh kế của nhiều gia đình, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Để đầu tư chăm sóc vườn cây, duy trì sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa thiết thực, tiếp sức người dân phát triển kinh tế ngay trên quê hương.
TP - Trong số 20 nữ sinh nhận Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 do T.Ư Đoàn trao tặng, Lăng Hồng Nguyệt Anh và Nguyễn Phương Anh là hai gương mặt nổi bật với hành trình vượt giới hạn, chinh phục những lĩnh vực vốn được xem là thế mạnh của nam giới.
Từ bỏ công việc có thu nhập ổn định, 3 chàng trai trẻ cùng mở bánh hamburger, mỗi tháng thu về hơn 100 triệu đồng lợi nhuận.
TPO - Hơn 1,25 triệu trẻ em trên cả nước tham gia khảo sát, trong đó nội dung bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng nhận được hơn 207.000 lượt bình chọn. Đây là cơ sở lựa chọn chủ đề phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 - năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 5, 6/12 tại Hà Nội.
Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đoàn Thanh niên phường Cam Ranh (Khánh Hòa) đã chủ động đổi mới phương thức quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), hướng đến nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.
TPO - Tự hào về văn hóa dân tộc không chỉ là niềm xúc động trước những trang sử hào hùng, những làn điệu dân ca hay những di sản cha ông để lại. Niềm tự hào ấy cần được thể hiện bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước của mỗi người trẻ hôm nay.
TPO - Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố đã tuyên dương, khen thưởng 102 thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích trong học tập, lao động, rèn luyện, công tác và hoạt động cộng đồng.
TPO - Sáng 24/11, thay vì chọn những trung tâm thương mại hay quán cà phê quen thuộc, hàng nghìn người dân TP.HCM, từ những bạn trẻ lên lịch trình "chạy show" 4 di tích trong một buổi sáng đến dân văn phòng tạm gác nhịp sống hối hả, đã đổ về Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh để tận hưởng đặc quyền tham quan miễn phí trong ngày nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
TPO - Dù thời tiết se lạnh, đông đảo bạn trẻ vẫn lựa chọn áo dài, xuống phố chụp ảnh tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong ngày nghỉ Văn hóa Việt Nam 24/11. Bên cạnh check-in, nhiều người tranh thủ khám phá các triển lãm, không gian trải nghiệm văn hóa tại Thủ đô.
TPO - Các cuộc thi trực tuyến, livestream và sân chơi tương tác đang mở rộng không gian phổ biến pháp luật, tạo thêm cơ hội để đoàn viên, thanh thiếu nhi Đà Nẵng chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
TPO - Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), ca sĩ Phương Mỹ Chi - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, khẳng định giữa thế giới rộng mở của thời đại số, chính những giá trị văn hóa nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ là hành trang quý giá nhất giúp thanh niên Việt Nam tự tin hội nhập.
TPO - Trong talkshow “Người trẻ với sứ mệnh bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc”, các khách mời nhấn mạnh lợi thế “có một không hai” của người trẻ trong hành trình phát triển văn hóa Việt là khả năng kết nối tri thức truyền thống với tư duy sáng tạo, công nghệ và phương thức tiếp cận hiện đại. Đây là nền tảng để thanh niên không chỉ bảo tồn di sản mà còn tạo ra những sản phẩm văn hóa mới, có giá trị kinh tế và sức lan tỏa trong đời sống đương đại.
TPO - Lần đầu tiên có ngày nghỉ gắn với văn hóa, người trẻ có nhiều lựa chọn: Nghỉ ngơi bên gia đình, khám phá các hoạt động văn hóa - nghệ thuật hay dành thời gian tìm hiểu những giá trị truyền thống. Với gần 400 hoạt động kỷ niệm trên cả nước, ngày nghỉ này được kỳ vọng trở thành dịp để văn hóa hiện diện gần hơn trong đời sống.
TPO - Bỏ công việc kỹ sư, Nguyễn Văn Quý (Bắc Ninh) về quê khởi nghiệp, đưa tương nếp truyền thống thành sản phẩm OCOP 3 sao, doanh thu tiền tỉ mỗi năm.
TPO - Vượt qua những phần thi đối kháng kịch tính trên sân khấu, anh Nguyễn Quý Nhật Linh – Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang (Quảng Trị) xuất sắc giành ngôi vị cao nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026; bổ sung vào bảng thành tích ấn tượng trong công tác, phong trào thanh niên.