TPO - Trong talkshow “Người trẻ với sứ mệnh bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc”, các khách mời nhấn mạnh lợi thế “có một không hai” của người trẻ trong hành trình phát triển văn hóa Việt là khả năng kết nối tri thức truyền thống với tư duy sáng tạo, công nghệ và phương thức tiếp cận hiện đại. Đây là nền tảng để thanh niên không chỉ bảo tồn di sản mà còn tạo ra những sản phẩm văn hóa mới, có giá trị kinh tế và sức lan tỏa trong đời sống đương đại.