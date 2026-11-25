Hiệu quả từ mô hình quản lý vốn ủy thác ở Cam Ranh

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đoàn Thanh niên phường Cam Ranh (Khánh Hòa) đã chủ động đổi mới phương thức quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), hướng đến nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Với phương châm quản lý chặt chẽ, bám sát từng khâu, Đoàn phường chú trọng từ công tác bình xét hộ vay, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đến kiểm tra việc sử dụng vốn sau giải ngân trong vòng 30 ngày. Việc tăng cường giám sát, theo dõi sát từng khoản vay không chỉ góp phần bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, hạn chế rủi ro mà còn kịp thời nắm bắt khó khăn, hỗ trợ người vay trong quá trình triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh.

Quản lý sát cơ sở, kiểm soát chặt chất lượng tín dụng

Từ tháng 7/2025, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngoài 03 Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) trước đây đang quản lý, Đoàn phường tiếp nhận thêm 13 Tổ từ Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ, với tổng số 703 khách hàng, dư nợ hơn 44 tỷ đồng. Đến nay, số lượng Tổ giảm còn 15 tổ, song dư nợ tăng lên 50 tỷ đồng; chất lượng tín dụng từng bước được cải thiện, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh duy trì dưới 0,5%.

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Để đạt kết quả trên, Đoàn phường chú trọng kiểm soát toàn bộ quy trình cho vay, từ bình xét hộ vay đến kiểm tra sau giải ngân trong vòng 30 ngày. Hằng tháng, đơn vị tham gia giao ban với NHCSXH, rà soát biến động thành viên, nắm tình hình hoạt động của các Tổ TK&VV, đồng thời trao đổi với Tổ trưởng trước kỳ giao dịch để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Điểm nổi bật trong cách làm của Đoàn phường là tổ chức họp các Tổ TK&VV trước phiên giao dịch hằng tháng, qua đó nắm bắt tình hình từng hộ vay, phát hiện sớm những trường hợp có dấu hiệu chậm trả. Khi hộ vay chậm trả lãi từ tháng thứ hai, Đoàn phường cùng Tổ trưởng mời người vay làm việc, tìm hiểu nguyên nhân và hướng dẫn khắc phục, hạn chế lãi tồn kéo dài. Với những trường hợp nợ khoanh, nợ quá hạn do người vay rời địa phương nhiều năm, đơn vị phối hợp NHCSXH và Công an phường xác minh thông tin, tìm địa chỉ liên hệ, vận động người vay trở về hoặc cam kết trả nợ dần.

Bên cạnh đó, Đoàn phường định kỳ đánh giá kết quả hoạt động từng Tổ, kịp thời biểu dương những Tổ TK&VV làm tốt công tác thu hồi nợ, giảm lãi tồn và tăng trưởng dư nợ tích cực ngay tại các cuộc họp. Việc ghi nhận, động viên kịp thời góp phần nâng cao trách nhiệm của Tổ trưởng, tạo động lực thi đua và lan tỏa những cách làm hiệu quả trong quản lý vốn tín dụng chính sách.

Chia sẻ về cách làm này, anh Lý Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Cam Ranh, cho biết: “Chúng tôi xác định phải quản lý nguồn vốn sát từng tổ, từng hộ vay, phát hiện khó khăn từ sớm để phối hợp xử lý kịp thời. Việc biểu dương, khen thưởng ngay tại cuộc họp các Tổ hằng tháng cũng nhằm tạo động lực, nâng cao trách nhiệm của Tổ trưởng và các thành viên, qua đó bảo đảm nguồn vốn chính sách được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả”.

Tiếp sức thanh niên khởi nghiệp, tạo sinh kế bền vững

Anh Hùng cho biết, không chỉ chú trọng chất lượng tín dụng, nguồn vốn ủy thác còn được Đoàn phường Cam Ranh xác định là nguồn vốn hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện, trên địa bàn chỉ còn một hộ nghèo và địa phương đang tiếp tục hỗ trợ hộ này vươn lên thoát nghèo hoàn toàn.

Bạn Nguyễn Anh Đức Tài - Bí thư chi đoàn Tổ dân phố Lộc Sơn phát triển các món ăn từ thịt cừu nhờ sự tiếp sức nguồn vốn vay tín dụng chính sách.

Một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu được tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng chính sách là mô hình chăn nuôi cừu kết hợp chế biến sản phẩm của anh Nguyễn Anh Đức Tài, ở tổ dân phố Lộc Sơn. Cách đây khoảng 3,5 năm, từ khoản vay 50 triệu đồng thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm, anh đã đầu tư phát triển đàn cừu, đồng thời tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ để chế biến các sản phẩm như cừu một nắng, cừu hấp. Việc kết hợp chăn nuôi với chế biến không chỉ đa dạng hóa sản phẩm mà còn góp phần gia tăng giá trị kinh tế, mở rộng hướng phát triển cho mô hình.

Không dừng ở chăn nuôi và tiêu thụ thông thường, anh Tài còn mở rộng liên kết với các khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhận thiết kế, tổ chức trọn gói các buổi tiệc với món chủ lực từ thịt cừu. Sau khi trả hết nợ gốc khoản vay ban đầu, anh đang chuẩn bị đề xuất vay 200 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, mô hình của anh Ngô Nhật Hoàng, ở tổ dân phố Lộc Phúc, cũng cho thấy hiệu quả từ việc sử dụng vốn vay giải quyết việc làm. Với hoạt động trồng rau sạch kết hợp kinh doanh phân bón, hạt giống và ươm cây giống, anh từng bước phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh đa dạng, gắn kết các khâu từ cung ứng vật tư nông nghiệp đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên được hỗ trợ từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách

Theo anh Hùng, bên cạnh hai mô hình tiêu biểu trên, nguồn vốn tín dụng chính sách còn tiếp sức cho nhiều thanh niên phát triển các mô hình kinh tế đa dạng như nuôi tôm hùm, mở tiệm trà sữa, quán ăn và kinh doanh dịch vụ. Một số ý tưởng khởi nghiệp tiếp tục được hoàn thiện, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh đoàn tổ chức, qua đó tạo thêm cơ hội kết nối, phát triển các ý tưởng kinh doanh.

Thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn, ưu tiên nguồn vốn giải quyết việc làm và thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp thực chất, trong đó phối hợp với các trường THPT tuyên truyền chính sách vay vốn học sinh, sinh viên và chương trình STEM, giúp phụ huynh chủ động tài chính cho con em học tập.

Bên cạnh đó, Đoàn phường tiếp tục chú trọng tư vấn, hướng dẫn người vay trước khi giải ngân; vận động thực hành tiết kiệm, trả nợ đúng hạn và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các Tổ TK&VV. Đồng thời, duy trì biểu dương những Tổ hoạt động hiệu quả, tổ chức cho thanh niên tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế tiêu biểu, qua đó lan tỏa kinh nghiệm hay, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách.