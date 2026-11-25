3 chàng trai bỏ việc làm thuê, mở tiệm bánh, mỗi ngày chỉ bán 40 chiếc

Từ bỏ công việc có thu nhập ổn định, 3 chàng trai trẻ cùng mở bánh hamburger, mỗi tháng thu về hơn 100 triệu đồng lợi nhuận.

Gần trưa ngày 23/11, tiệm bánh hamburger Power Burger nằm bên bờ sông thuộc quận Phàn Thành, thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc vừa mở cửa. Bên trong, 3 ông chủ trẻ thong thả chuẩn bị nguyên liệu, bắt đầu một ngày kinh doanh theo cách khá đặc biệt: Mỗi ngày chỉ làm 40 chiếc hamburger, hết hàng là nghỉ, trang 163 đưa tin

Cửa hàng khai trương vào tháng 5/2026. Ngay trong tháng đầu tiên, doanh thu đạt khoảng 100.000 NDT (khoảng 386 triệu đồng). Những tháng tiếp theo, doanh thu duy trì ở mức 50.000-60.000 NDT/tháng (khoảng 193-232 triệu đồng), lợi nhuận ròng khoảng 30.000 NDT (hơn 115 triệu đồng). Đến nay, cửa hàng đã có 1.523 thành viên đăng ký.

Chiếc bánh hamburger được làm ra cầu kỳ và công phu, tạo nên điểm nhấn riêng. Ảnh: 163

Ba chàng trai cùng quê Tương Dương quyết định hợp tác khởi nghiệp vì không muốn tiếp tục làm thuê cho người khác.

Tao Bằng là ông chủ trẻ nhất cửa hàng, sinh năm 2005. Trước khi khởi nghiệp, anh là huấn luyện viên thể hình với mức thu nhập hơn 10.000 NDT/tháng. Tuy nhiên, chàng trai trẻ vẫn muốn tự làm chủ công việc và cuộc sống của mình.

Tại phòng tập thể hình, Tao Bằng quen biết Trương Lâm Chấn, sinh năm 2002, người đảm nhận vai trò chính trong chế biến món ăn. Từ thời trung học phổ thông, Lâm Chấn đã yêu thích nấu nướng và thường xuyên tìm tòi các công thức mới. Những món sở trường của anh là chân gà om và chân giò hầm.

Trước khi mở cửa hàng, cả hai từng đến làm thêm tại những tiệm hamburger khác để học hỏi kinh nghiệm. Họ muốn tìm hiểu quy trình chế biến, cách vận hành của đối thủ, từ đó xác định hướng đi riêng cho sản phẩm của mình.

Người thứ ba là Lý Thụy Thiên, sinh năm 1998, tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Birmingham (Anh). Sau khi về nước, anh từng làm quản lý tập sự tại Huawei và nhân viên kinh doanh tại Tesla. Dù có công việc đáng mơ ước, anh vẫn muốn tìm kiếm một cuộc sống thú vị và nhiều trải nghiệm hơn.

Trong một lần trở về Tương Dương, Lý Thụy Thiên thưởng thức hamburger do hai người bạn làm và đánh giá hương vị còn hấp dẫn hơn những chiếc bánh anh từng ăn tại London, Paris hay Praha. Ấn tượng với chất lượng món ăn, anh quyết định tham gia khởi nghiệp.

Ngoài kinh doanh, Lý Thụy Thiên còn có sở thích đua xe và đảm nhận công việc quảng bá, truyền thông cho cửa hàng. Anh luôn mong muốn xây dựng một thương hiệu hamburger mang dấu ấn riêng của địa phương.

Điểm tạo nên sức hút của Power Burger nằm ở cách lựa chọn nguyên liệu và chế biến. Bánh mì được làm nóng tại cửa hàng, bơ tan chảy tạo hương thơm đặc trưng. Thịt bò Wagyu được xay, tạo thành từng miếng patty nặng 100 gram. Hành tây được áp chảo từ từ đến khi chuyển màu caramel, tạo vị ngọt tự nhiên rồi kết hợp cùng phần thịt.

Đặc biệt, món hamburger gan ngỗng sử dụng loại gan ngỗng cao cấp, mỗi phần khoảng 60 gram, kết hợp với lá húng quế Thái để cân bằng vị béo. Theo Trương Lâm Chấn, gan ngỗng có độ ngậy cao, trong khi hương thơm của húng quế giúp món ăn bớt cảm giác ngấy.

Hai món nổi bật nhất trong thực đơn là hamburger bò Wagyu gan ngỗng táo caramel và hamburger bò Wagyu lươn nướng sốt Nhật Bản. Đây cũng là hai sản phẩm đặc trưng được cửa hàng tập trung giới thiệu đến khách hàng.

Giá mỗi chiếc hamburger dao động từ 30-60 NDT (khoảng 116.000-232.000 đồng).

Những khách hàng đầu tiên của Power Burger chủ yếu đến từ các mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội. Sau đó, 3 ông chủ xây dựng nhóm khách hàng riêng trên WeChat để duy trì tương tác. Tại đây, khách có thể hỏi lịch mở cửa, thời gian nhận đơn và đặt hamburger trước.

Nhờ cách làm này, cửa hàng từng ghi nhận một khách hàng mua gần 100 chiếc hamburger chỉ trong 1 tháng. Một số người khi ra nước ngoài thưởng thức hamburger còn chủ động chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội và nhận xét rằng món ăn tại đây vẫn ngon hơn.

Với 3 chàng trai trẻ, mục tiêu hiện tại không phải mở rộng thật nhanh hay chạy theo số lượng, mà là từng bước xây dựng thương hiệu hamburger có chỗ đứng tại quê nhà Tương Dương.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/3-chang-trai-bo-viec-lam-thue-mo-tiem-banh-moi-ngay-chi-ban-40-chiec-2578191.html