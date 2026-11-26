Chuyên gia Cục An ninh mạng chỉ cách 'lấy độc trị độc' nhận diện tin xấu độc

TPO - Không cần thuyết phục từng người dùng, các đối tượng xấu có thể tìm cách đánh lừa thuật toán để thông tin giả, sai lệch được khuếch đại. Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền cần thay đổi cách tiếp cận, chủ động tận dụng chính cơ chế lan truyền của nền tảng để đưa thông tin đúng, tích cực đến thanh niên.

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn lần thứ hai năm 2026.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu cấp tỉnh, thành và 2.053 điểm cầu cấp cơ sở với sự tham gia của hơn 16,8 nghìn cán bộ Đoàn và thành viên câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp.

Chủ động "phủ xanh" thông tin tích cực không gian mạng

Tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn nhấn mạnh sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều nhiệm vụ trước đây tưởng chừng AI không thể đảm đương nay đã được thực hiện rất tốt.

Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ Đoàn, báo cáo viên phải chịu khó cập nhật kiến thức, kỹ năng để phát huy tối đa những tính năng của công nghệ, trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ trong công việc, từ xây dựng kế hoạch, quản trị công việc, công tác tham mưu… và công tác tuyên truyền.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Lâm lưu ý, các đối tượng xấu cũng sử dụng AI để tạo thông tin giả, thông tin xấu độc. Muốn đoàn viên, thanh niên nhận diện được thủ đoạn, trước hết cán bộ Đoàn phải có khả năng nhận diện. Việc kiểm chứng thủ công trên các trang thông tin thường rất mất thời gian, do đó cần ứng dụng chính công nghệ để sàng lọc, đánh giá và phục vụ phản biện.

Để tổ chức Đoàn hiện diện sâu rộng, hiệu quả trên không gian mạng, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị đội ngũ báo cáo viên và cán bộ Đoàn tham gia các nền tảng thu hút đông đảo giới trẻ; nắm chắc công cụ, phương pháp sắc bén để vừa nhận diện đúng, vừa chủ động “phủ xanh” thông tin tích cực và giữ vững mặt trận tư tưởng của Đoàn.

Hội nghị kết nối điểm cầu Trung ương với 34 điểm cầu tỉnh, thành Đoàn. Ảnh: Xuân Tùng

Giới thiệu về nội dung hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm nêu rõ hai chuyên đề được lựa chọn truyền đạt lần này đều rất quan trọng và mang tính thời sự, trang bị cho báo cáo viên thêm những công cụ, phương pháp để nhận diện thông tin sai lệch và chủ động “phủ xanh” thông tin tích cực; có cái nhìn đầy đủ về quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với công nghiệp văn hóa cũng như vai trò của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ này.

Anh Lâm đề nghị, các đại biểu tham gia hội nghị nêu cao tinh thần tập trung, tiếp thu, suy nghĩ và tích cực đặt câu hỏi trao đổi với các báo cáo viên sau phần trình bày nội dung theo chương trình.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày chuyên đề “Từ tài nguyên văn hóa đến sức mạnh mềm quốc gia: Những cơ hội mới của công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo Việt Nam”, qua đó giúp cán bộ Đoàn nắm rõ hơn quan điểm của Đảng, Nhà nước về công nghiệp văn hóa và vai trò của thanh niên trong lĩnh vực này.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng trình bày chuyên đề về văn hóa. Ảnh: Xuân Tùng

Nhận diện thuật toán thao túng dư luận trên không gian mạng

Tại hội nghị, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa - Phó Trưởng phòng 3 Cục An ninh mạng, Bộ Công an trình bày chuyên đề “Nhận diện thủ đoạn phát tán thông tin giả, sai lệch, thao túng dư luận trên không gian mạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng nhận thức cho thanh niên”.

Theo Thiếu tá Hòa, các nền tảng mạng xã hội có điểm chung là ưu tiên những tín hiệu tương tác nhằm giữ chân người dùng, trong khi không phải nền tảng nào cũng kiểm tra tính đúng - sai của nội dung trước khi phân phối. Vì vậy, một thông tin gây sốc, kích thích tò mò, phẫn nộ hoặc tranh cãi có thể nhanh chóng được đẩy đến nhiều người.

Thiếu tá Phạm Khánh Hòa trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Đáng chú ý, con người vẫn là tác nhân quan trọng khiến tin giả lan nhanh. AI có thể hỗ trợ tạo và phát tán nội dung, nhưng người sử dụng công nghệ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với thông tin mình tạo ra hoặc đưa lên mạng.

Các thủ đoạn thường được sử dụng gồm tạo “mồi tương tác” bằng những nội dung gây tò mò; kích hoạt tương tác trong “giờ vàng”; tạo “trang trại nội dung” với hàng loạt tài khoản đăng cùng một kịch bản; “bám trend” hoặc sự việc nóng; tối ưu thời lượng xem bằng video ngắn, livestream và tìm cách lách cơ chế kiểm duyệt; mạo danh cơ quan, tổ chức và lập các nhóm kín để dẫn dụ người dùng.

Khi người dùng tiếp tục bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc, thông tin lại được thuật toán đánh giá là đang được quan tâm và tiếp tục khuếch đại.

Từ thực tế trên, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa nhấn mạnh, kỹ năng kiểm chứng thông tin được xác định là bước quan trọng hàng đầu. Người dùng cần hình thành thói quen kiểm tra nguồn, bối cảnh và độ xác thực trước khi tin tưởng, bình luận hoặc chia sẻ một nội dung trên mạng xã hội.

Công tác tuyên truyền cần chủ động nắm bắt cơ chế vận hành của thuật toán để “lấy độc trị độc”, tức sử dụng chính những ưu tiên của thuật toán nhằm lan tỏa thông tin đúng, tích cực và có sức hấp dẫn với người dùng.

"Lấy độc trị độc" trong đấu tranh, phản bác tin giả, thông tin xấu độc. Ảnh: Xuân Tùng

Thay vì những nội dung phản bác dài, khó tiếp nhận, cần xây dựng sản phẩm tuyên truyền ngắn, trực quan, đúng nguồn, có dữ liệu và người chịu trách nhiệm. Đồng thời, chủ động huy động những người có ảnh hưởng, người sáng tạo nội dung và lực lượng thanh niên để tăng sức lan tỏa.

Cùng với đó, “lấy công nghệ trị công nghệ”, sử dụng AI, công cụ đo lường dư luận và cảnh báo sớm để phát hiện vấn đề, lấp khoảng trống thông tin và kịp thời cung cấp thông tin chính xác.