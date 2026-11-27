Cuối tháng 12 năm nay, chuyến charter bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh tới thành phố Matsuyama (tỉnh Ehime, Nhật Bản) đưa du khách đến với những trải nghiệm đặc trưng vào mùa đông của tỉnh Ehime, mà đáng thử nhất chính là trải nghiệm trượt tuyết tại khu trượt tuyết Kuma Ski Land cách trung tâm thành phố Matsuyama khoảng 1 giờ.
Cùng nhập cuộc trải nghiệm cảm giác lướt trên tuyết
Khi những lượt cáp đưa du khách lên cao, trông xuống dưới là những đường trượt phủ trắng tuyết với đa dạng những độ dốc, thoải khác nhau. Những triền thoải giúp người mới làm quen với cách giữ thăng bằng, trọng tâm và tập những đường trượt đầu tiên, cũng có các tuyến trượt rộng và dốc hơn dành cho những người đã có kỹ thuật muốn thử sức ở tốc độ cao hơn.
Với du khách lần đầu thử trượt tuyết hoặc trượt ván tuyết, việc chuẩn bị cũng rất thuận tiện khi khu trượt có dịch vụ cho thuê ván, giày chuyên dụng, gậy trượt, trang phục và găng tay. Dụng cụ được lựa chọn theo kích cỡ phù hợp ngay tại chỗ, nên du khách chỉ cần hoàn tất phần chuẩn bị là có thể bắt đầu làm quen với mặt tuyết ngay trong ngày.
Sau vài lượt đầu còn dè dặt, những chuyển động dần trở nên tự nhiên, uyển chuyển hơn, quãng trượt cũng dài hơn qua từng lần lên xuống sườn núi. Những tay trượt giàu kinh nghiệm chủ động lấy đà, nhanh chóng tăng tốc độ, rồi thực hiện những cú chuyển hướng bất ngờ, mỗi lượt xuống dốc như khiến những tay trượt thực sự tận hưởng cảm giác lướt trên tuyết.
Tại Kuma Ski Land trang bị đầy đủ hệ thống tạo tuyết Ice Crash, cho phép nơi đây chủ động tạo và bổ sung tuyết khi tuyết tự nhiên chưa phủ đủ mặt dốc, nhờ đó các đường trượt có thể duy trì độ phủ cần thiết và giảm sự phụ thuộc vào từng đợt tuyết rơi.
Đặc biệt, mùa đông ở Ehime tương đối dễ chịu so với hình dung quen thuộc về mùa đông Nhật Bản, du khách có thể kết hợp những trải nghiệm mùa đông ngoài trời với việc tham quan thành phố mà du khách không phải dành nhiều ngày liên tục trong giá rét.
Khi những đường trượt sáng đèn
Chiều buông xuống, hệ thống chiếu sáng phủ dọc các đường trượt. Trên nền trời sẫm màu, từng lượt người vẫn nối nhau lên cáp, rồi theo những vệt sáng như những vệt sao băng sượt qua sườn đồi, khiến cả khu trượt tiếp tục rộn ràng giữa không gian núi rừng về đêm.
Những lượt trượt vẫn nối tiếp dưới ánh đèn cho tới khi sườn tuyết dần thưa người và một ngày ở Kuma Ski Land khép lại trong sắc trắng của tuyết ánh lên giữa đêm. Kết thúc một ngày hòa mình vào thiên nhiên, du khách mang theo sự sảng khoái của khí lạnh vùng cao, trở về tiếp tục khám phá thành phố Matsuyma xinh đẹp.
|Nếu Nhật Bản nằm trong kế hoạch đến năm mới 2027 của quý độc giả, tham khảo ngay hành trình charter 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM bay thẳng tới Matsuyama, khám phá Kansai và Shikoku trước khi khép lại chuyến đi tại Matsuyama, tỉnh Ehime. Du khách có 02 ngày khám phá Ehime qua Thành Matsuyama, những giờ vui chơi tại Kuma Ski Land và khu suối nước nóng Dogo Onsen.
Mời quý độc giả tham khảo tại link:
https://www.ginatour.com/charter-don-nam-moi-2027-matsuyama-matsuyama-takamatsu-kyoto-osaka
Thông tin chi tiết hành trình 6 ngày 5 đêm
Đêm ngày 1: TP. Hồ Chí Minh - Matsuyama
Ngày 2: Matsuyama - Takamatsu - Kobe
Ngày 3: Kobe - Kyoto
Ngày 4: Kyoto - Osaka - Tokushima
Ngày 5: Takamatsu - Matsuyama
Ngày 6: Matsuyama - TP. Hồ Chí Minh
Lịch trình bay (dự kiến)
Chiều đi (29/12): 02:55 xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh → 09:50 đến Matsuyama
Chiều về (03/01): 17:20 xuất phát từ Matsuyama → 20:50 đến TP. Hồ Chí Minh