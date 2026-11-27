Thử sức trên những đường trượt tuyết tại Kuma Ski Land

Những sườn dốc ở Kuma bắt đầu rộn ràng từ khi các lượt cáp đầu tiên đưa du khách lên cao các đường trượt. Cả khu trượt tuyết Kuma Ski Land bước vào một ngày đầy náo nhiệt như thế.

Cuối tháng 12 năm nay, chuyến charter bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh tới thành phố Matsuyama (tỉnh Ehime, Nhật Bản) đưa du khách đến với những trải nghiệm đặc trưng vào mùa đông của tỉnh Ehime, mà đáng thử nhất chính là trải nghiệm trượt tuyết tại khu trượt tuyết Kuma Ski Land cách trung tâm thành phố Matsuyama khoảng 1 giờ.

Những đường trượt phủ trắng tuyết tại Kuma Ski Land (Nguồn ảnh: Ms. Phan Anh - Esheep Kitchen).

Cùng nhập cuộc trải nghiệm cảm giác lướt trên tuyết

Khi những lượt cáp đưa du khách lên cao, trông xuống dưới là những đường trượt phủ trắng tuyết với đa dạng những độ dốc, thoải khác nhau. Những triền thoải giúp người mới làm quen với cách giữ thăng bằng, trọng tâm và tập những đường trượt đầu tiên, cũng có các tuyến trượt rộng và dốc hơn dành cho những người đã có kỹ thuật muốn thử sức ở tốc độ cao hơn.

Du khách có thể thuê mọi trang phục và trang bị tại đây (Nguồn ảnh: Tỉnh Ehime).

Với du khách lần đầu thử trượt tuyết hoặc trượt ván tuyết, việc chuẩn bị cũng rất thuận tiện khi khu trượt có dịch vụ cho thuê ván, giày chuyên dụng, gậy trượt, trang phục và găng tay. Dụng cụ được lựa chọn theo kích cỡ phù hợp ngay tại chỗ, nên du khách chỉ cần hoàn tất phần chuẩn bị là có thể bắt đầu làm quen với mặt tuyết ngay trong ngày.

Sau vài lượt đầu còn dè dặt, những chuyển động dần trở nên tự nhiên, uyển chuyển hơn, quãng trượt cũng dài hơn qua từng lần lên xuống sườn núi. Những tay trượt giàu kinh nghiệm chủ động lấy đà, nhanh chóng tăng tốc độ, rồi thực hiện những cú chuyển hướng bất ngờ, mỗi lượt xuống dốc như khiến những tay trượt thực sự tận hưởng cảm giác lướt trên tuyết.

Trượt ván tuyết là một trong những trải nghiệm mùa đông được nhiều du khách lựa chọn tại Kuma Ski Land (Nguồn ảnh: Ms. Phan Anh - Esheep Kitchen).

Tại Kuma Ski Land trang bị đầy đủ hệ thống tạo tuyết Ice Crash, cho phép nơi đây chủ động tạo và bổ sung tuyết khi tuyết tự nhiên chưa phủ đủ mặt dốc, nhờ đó các đường trượt có thể duy trì độ phủ cần thiết và giảm sự phụ thuộc vào từng đợt tuyết rơi.

Đặc biệt, mùa đông ở Ehime tương đối dễ chịu so với hình dung quen thuộc về mùa đông Nhật Bản, du khách có thể kết hợp những trải nghiệm mùa đông ngoài trời với việc tham quan thành phố mà du khách không phải dành nhiều ngày liên tục trong giá rét.

Khi những đường trượt sáng đèn

Chiều buông xuống, hệ thống chiếu sáng phủ dọc các đường trượt. Trên nền trời sẫm màu, từng lượt người vẫn nối nhau lên cáp, rồi theo những vệt sáng như những vệt sao băng sượt qua sườn đồi, khiến cả khu trượt tiếp tục rộn ràng giữa không gian núi rừng về đêm.

Những lượt trượt vẫn nối tiếp dưới ánh đèn cho tới khi sườn tuyết dần thưa người và một ngày ở Kuma Ski Land khép lại trong sắc trắng của tuyết ánh lên giữa đêm. Kết thúc một ngày hòa mình vào thiên nhiên, du khách mang theo sự sảng khoái của khí lạnh vùng cao, trở về tiếp tục khám phá thành phố Matsuyma xinh đẹp.