Gần 2.000 nghệ sĩ, chiến sĩ tham gia 'Lời thề non sông' ở Mỹ Đình

TPO - Gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và chiến sĩ sẽ tham gia chương trình nghệ thuật chính luận "Lời thề non sông" tại sân vận động Mỹ Đình tối 5/12, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Lời thề non sông sẽ diễn ra lúc 20h ngày 5/12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng vũ trang.

Chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sự kiện dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Lời thề non sông diễn ra vào tháng 12.

Điểm nhấn của chương trình là cách dàn dựng sân khấu thực cảnh với sự tham gia trực tiếp của các lực lượng quân đội và một số trang bị, khí tài quân sự. Sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn và hình ảnh lực lượng vũ trang được kỳ vọng tạo nên không gian biểu diễn quy mô lớn, tái hiện những dấu mốc lịch sử và tinh thần chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Với hình thức thể hiện kết hợp giữa nghệ thuật chính luận và ngôn ngữ trình diễn hiện đại, Lời thề non sông khắc họa truyền thống yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam qua các cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trọng tâm là tinh thần của Ngày Toàn quốc kháng chiến năm 1946, bắt nguồn từ lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô.

Ban tổ chức muốn tái hiện hành trình 80 năm giữ nước, làm nổi bật vai trò của lực lượng vũ trang, đặc biệt là Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự kiện cũng hướng tới việc lan tỏa truyền thống lịch sử, tinh thần đại đoàn kết và lòng yêu nước tới công chúng, nhất là thế hệ trẻ.