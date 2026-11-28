Chiếc mỏ neo vàng nơi bến bờ khát vọng

Có những đêm dài tôi chẳng thể chợp mắt vì mải vùng vẫy thoát khỏi những dằn vặt về bản thân. Có những nỗi đau chẳng hề để lại vết sẹo trên da thịt, nhưng lại lẳng lặng cấu xé tâm hồn từ bên trong.

Đầu năm nhất đại học, biến cố đen tối bất ngờ ập đến khi tôi bị một kẻ xấu xâm hại. Những chuỗi ngày sau đó đối với tôi là một cơn ác mộng kéo dài. Trong tôi luôn cuộn trào nỗi ám ảnh và oán hận sâu sắc, như một cơn bão dữ hất văng tôi vào khoảng tối bất tận của sự hoảng loạn và ghê tởm chính mình. Đã không ít lần tôi muốn làm hại bản thân để kết thúc tất cả, nhưng nghĩ đến gia đình, thầy cô và bạn bè, tôi lại chẳng đành lòng.

Suốt hai năm đầu đại học, tôi sống trong trầm cảm lặng câm. Tôi giấu kín bí mật ấy, đi qua những ngày tháng trên giảng đường như một cái bóng vật vờ, không niềm vui, không hy vọng và luôn e sợ cả thế giới xung quanh.

Tới tận cuối năm thứ hai, tôi tình cờ quen anh. Anh học ngành Điện tử Viễn thông, còn tôi theo ngành Biên phiên dịch. Ngày chúng tôi mới hẹn hò cũng là lúc anh cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, tự hào đứng trong top 5 sinh viên có điểm đầu ra cao nhất khoa. Nhìn sang anh rồi nhìn lại mình, tôi thấy một sự tương phản chua chát. Điểm tổng kết cuối kỳ của tôi thảm hại vô cùng, tệ hơn là tôi còn phải ngậm ngùi đăng ký học lại một môn.

Ngay sau khi ra trường, anh nhanh chóng trúng tuyển vào một công ty công nghệ lớn của Hàn Quốc với mức lương khởi điểm đáng mơ ước. Để đánh dấu cột mốc quan trọng ấy, anh tặng tôi chiếc kẹp sách bằng nhôm mạ vàng nhỏ gọn, trên bề mặt in đậm logo Humax - tên công ty anh. Món quà xinh xắn ấy, anh bảo là để kỷ niệm những ngày đầu hẹn hò ngọt ngào. Anh nhắn tôi hãy kẹp nó vào mỗi trang giáo trình để mỗi khi lật sách học bài là tôi lại thấy anh ở đó.

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua ba tháng mùa hè êm ả. Anh mang đến cho tôi cảm giác được yêu thương, che chở, kéo tôi ra khỏi những góc tối ám ảnh luôn ẩn sâu trong tâm hồn. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ với nhau về những dự định và mơ ước tương lai. Anh muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình, tự lập một công ty lớn có thương hiệu vươn tầm thế giới.

Còn tôi, ước mơ của tôi là trở thành một thông dịch viên cabin tiếng Nhật. Tôi hứa với anh rằng sau khi tốt nghiệp, nhất định tôi sẽ đến Tokyo và mang theo chiếc kẹp sách Humax như một kỷ vật tình yêu.

Nói là vậy, nhưng thật ra mỗi khi nhìn lại bảng điểm của mình, tôi lại xót xa tự hỏi: Liệu tôi có đủ điều kiện để tiếp tục học và có đủ điểm để ra trường sau hai năm nữa hay không? Dù vậy, tôi vẫn tin chỉ cần có anh bên cạnh, tôi sẽ có động lực mạnh mẽ để hoàn thiện bản thân và trở nên xứng đáng với anh.

Nhưng tình yêu giữa một cô sinh viên kém cỏi và yếu đuối với một anh kỹ sư công nghệ tài năng lại chẳng thể bền lâu. Anh nói rằng công việc rất bận nên không thể thường xuyên trò chuyện cùng tôi như trước nữa. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu nhạt dần rồi thưa dần. Đã gần một tuần tôi nhắn tin gọi điện anh đều không phản hồi.

Vào một buổi chiều tháng Tám, Hà Nội hứng chịu một trận mưa bão kinh hoàng. Sau khi biết mình bị một trung tâm gia sư lừa mất toàn bộ số tiền chắt chiu suốt hai tháng, tôi hoảng loạn bấm điện thoại gọi cho anh. Tôi gọi liên tục, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng chuông reo dài vô vọng. Rốt cuộc, màn hình hiển thị một tin nhắn lạnh ngắt từ anh: “Nếu em cứ cố chấp không chịu hiểu thì anh sẽ nói thẳng: Công việc của anh rất bận, anh không thể ngày nào cũng ở cạnh để nghe em phàn nàn hết chuyện nọ tới chuyện kia được. Chúng ta không thể tiếp tục nữa. Chúc em tìm được người khác phù hợp với em hơn anh.”

Tôi gục đầu vào tấm biển quảng cáo ở điểm chờ xe buýt. Tiếng sấm chớp đùng đùng, tiếng mưa xối xả hoà lẫn với tiếng khóc nấc nghẹn ngào của tôi. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy dài xuống cằm. Chiếc xe buýt chầm chậm tiến vào trạm rồi dừng hẳn. Khuôn mặt tôi lấm lem ướt nhẹp vì nước mắt cùng sắc mặt ủ rũ bơ phờ khi tôi bước lên xe. Những ngày sau đó, vì không còn tiền cọc nhận lớp, tôi lang thang khắp nơi xin đi làm thêm: Từ bồi bàn, thu ngân cho đến rửa bát nhưng đều nhận lại những cái lắc đầu. Trở về căn phòng ký túc xá sinh viên trống trải, tôi suy sụp hoàn toàn.

Chạm đến tận cùng của sự tuyệt vọng, tôi đành bấm số gọi về cho mẹ. Tôi nghẹn ngào tâm sự về tình hình của mình, rồi mở lời xin mẹ chu cấp thêm tiền sinh hoạt cho tới hết học kỳ. Mẹ chỉ lặng lẽ trả lời: “Thôi không sao con ạ. Nếu không có việc, không có tiền thì về đây mẹ nuôi, có gì ăn nấy.”

Tôi biết mẹ chỉ đang cố gồng mình an ủi để tôi bớt tủi thân, dù trong lòng mẹ đang trăn trở và phiền lòng lắm. Đầu dây bên kia có tiếng thở dài ngập ngừng của mẹ. Tôi đưa tay nén chặt hơi thở yếu ớt để giọng mình đừng lạc đi và ngước nhìn lên bầu trời âm u xám xịt, cố mở mắt thật to để nước mắt kia đừng tuôn rơi khi tay còn chưa kịp gác máy.

Năm học mới gõ cửa, tôi trở thành sinh viên năm ba. Nhìn chiếc kẹp sách bằng nhôm nằm trơ trọi nơi góc bàn, tôi đã hàng trăm lần muốn cầm lấy nó và ném qua cửa sổ. Tôi muốn xóa sạch mọi ký ức về anh, muốn chôn vùi sự kém cỏi và thất bại ê chề của chính mình. Nhưng kỳ lạ thay, tay tôi cứ khựng lại. Tôi không nỡ ném nó đi. Cuối cùng, tôi đành để nó nằm yên ở góc bàn học như một lời nhắc nhở lạnh ngắt để tự giễu cợt bản thân.

Mùa thi giữa kỳ ập đến với hàng loạt môn học. Tôi miễn cưỡng ngồi vào bàn, mở từng trang giáo trình ra đánh dấu nội dung ôn tập. Trái tim tôi vụn vỡ mỗi khi phản chiếu ánh kim loại lạnh ngắt của chiếc kẹp sách, như có hàng ngàn mảnh thuỷ tinh đâm thấu vào sự kiêu hãnh trong tôi. "Chẳng lẽ mình cứ mãi là một kẻ thất bại?" - câu hỏi ấy cứ xoáy sâu, dằn vặt trong tâm trí. Tôi quyết định đứng dậy và lên kế hoạch thay đổi cuộc sống của mình. Vì chẳng có tiền và cũng chẳng có nơi nào để đi ngoài giảng đường và căn phòng ký túc xá, tôi bước đến thư viện trường, chọn một góc vắng và lao đầu vào học. Tôi học không phải vì bỗng dưng yêu thích môn học nào mà chỉ là để khỏa lấp khoảng trống mênh mông trong lòng - nơi những cơn đau bất tận vẫn âm thầm rình rập, chực chờ đè nặng lên tôi mỗi khi màn đêm buông xuống.

Tôi mở những cuốn sách mà trước đây mình chưa từng chạm tới: từ tản văn, triết học, tâm lý cho đến văn học kinh điển. Sách vô tình trở thành một liều thuốc dịu êm chữa lành cho tâm hồn đầy tổn thương của tôi một cách tự nhiên. Nhờ sách mà tôi đã nhận ra rất nhiều thiếu sót của bản thân và kiên trì thay đổi từng chút một. Qua từng trang sách được đánh dấu bởi chiếc kẹp nhôm Humax, tôi dần tìm lại được sự tích cực và niềm khao khát được vươn lên, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Điểm số của tôi bắt đầu được cải thiện và mục tiêu lớn nhất cuộc đời lại một lần nữa bừng sáng: Tôi nhất định phải đến Tokyo.

Năm năm sau, khi đã tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi chính thức đặt chân tới Nhật Bản. Vào một ngày đầu đông lạnh giá có chút nắng nhẹ, tôi xin nghỉ phép, tự thưởng cho mình chuyến du lịch ba ngày tới thủ đô Tokyo - nơi tôi từng khát khao mơ về thời còn là sinh viên. Đứng trước cây cầu Cầu Vồng (Rainbow Bridge) trên hòn đảo Odaiba xinh đẹp, nhìn ngắm khoảng không rộng lớn trước mắt, tôi chợt nhớ về một câu chuyện mình từng đọc được trong những ngày tháng chật vật tìm lối thoát sau mối tình tan vỡ năm nào: “Điều buồn nhất trong cuộc sống của chúng ta đó chính là gặp được đúng người mình thương, muốn chăm sóc họ tới cuối cuộc đời nhưng sau lưng ta lại không có cái gì ngoài sức trẻ. Vậy thì chúng ta đâu thể đảm bảo được bất kỳ điều gì. Tới lúc đảm bảo được cuộc sống của mình rồi thì người mình thương không còn bên cạnh mình nữa. Cho nên, dù có cố gắng chạy nhanh tới thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không bao giờ thắng được thanh xuân. Nếu như chúng ta chẳng bao giờ… chẳng bao giờ có thể quay lại bên nhau lần nữa, thì hãy cứ nghĩ đơn giản một điều này thôi: Mình chia tay nhau là để cả hai sẽ tìm được hạnh phúc, một tình yêu đúng nghĩa hơn và để tuổi thanh xuân của chúng ta trôi đi không trở nên vô nghĩa”.

Cuối cùng thì tôi đã mỉm cười bình thản khi có thể tự mình vươn dậy sau bao lần vẫy vùng giữa những con sóng niềm đau cuộn trào. Có lẽ anh đến không phải để thay đổi cuộc đời tôi mà để dạy tôi biết trân quý bản thân và học cách tự thay đổi cuộc đời mình.

Chiếc kẹp sách Humax ấy không còn là tàn tích của một tình yêu ngây dại. Nó đã trở thành chiếc mỏ neo kiên cường giữ cho con thuyền tuổi trẻ của tôi không bị quật ngã, cùng tôi vượt qua muôn trùng bão giông giữa đại dương tri thức bao la để vươn tới bến bờ của sự tự do và hạnh phúc. Thế là tôi cũng đã thực hiện được lời hứa với anh năm nào. Ngay tại nơi đây, ngay vào lúc này, tôi đang đứng giữa thủ đô Tokyo xa hoa tráng lệ, nắm chặt trong lòng bàn tay chiếc kẹp sách của anh và thầm mong ở một nơi xa rất xa nào đó, người sẽ nghe thấy những lời nguyện cầu chân thành từ sâu thẳm trái tim tôi: “Chúc anh luôn hạnh phúc và bình an. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều”.