Bàn giao gần 472.000 m phim tư liệu về Bộ đội Biên phòng

TPO - Gần 472.000 m phim nhựa ghi lại hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng được bàn giao cho Điện ảnh Quân đội nhân dân, mở ra nhiệm vụ bảo tồn, số hóa và phát huy kho tư liệu lịch sử quý giá.

Sáng 27/11, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ điện ảnh Bộ đội Biên phòng và tư liệu phim của Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng về Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Hội nghị do Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo - Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị - chủ trì, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng và Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị, chủ trì hội nghị. Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo nhấn mạnh việc bàn giao nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức, biên chế Quân đội, thống nhất công tác quản lý và phát huy hiệu quả nguồn lực phục vụ hoạt động điện ảnh trong toàn quân.

Quá trình chuyển giao phải bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo nội dung bàn giao do Đại tá Lương Khắc Của, Giám đốc Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng trình bày, Điện ảnh Quân đội nhân dân tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất phim, lưu trữ tư liệu phim ảnh, truyền hình về hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Kho tư liệu bàn giao gồm 1.939 hộp phim nhựa, với tổng chiều dài 471.763 m phim, được hình thành và lưu giữ qua nhiều thời kỳ. Đây là nguồn tư liệu có giá trị lịch sử đặc biệt, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng.

Các thước phim ghi lại nhiều sự kiện, nhân vật, địa danh lịch sử gắn với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt tại các tuyến biên giới, biển, đảo và khu vực giới tuyến Hiền Lương - Bến Hải.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng - khái quát chặng đường hơn 58 năm xây dựng, trưởng thành của Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế nhấn mạnh việc bàn giao không chỉ là chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và tư liệu phim mà còn là sự tiếp nối truyền thống, tâm huyết, thành quả sáng tạo của nhiều thế hệ người làm điện ảnh Biên phòng.

Ông mong muốn Điện ảnh Quân đội nhân dân bảo quản an toàn, từng bước số hóa, khai thác hiệu quả kho tư liệu, đồng thời tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền và sản xuất các tác phẩm về đề tài biên giới, biển, đảo.

Tiếp nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với đơn vị.

Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ tập trung kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng phù hợp, bảo đảm hoạt động chuyên môn liên tục. Đơn vị cũng tiến hành kiểm kê, phân loại, hoàn thiện hồ sơ, bảo quản an toàn và xây dựng lộ trình số hóa kho tư liệu, phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và khai thác lâu dài.

Đơn vị tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan trong xác định đề tài, bổ sung tư liệu, sản xuất phim về truyền thống, chiến công và những đóng góp của lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo ghi nhận những đóng góp của Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong công tác bàn giao, tiếp nhận.

Đồng chí yêu cầu Điện ảnh Quân đội nhân dân nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt chú trọng quản lý, bảo quản, số hóa và khai thác kho tư liệu phim, bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Đại diện Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng và Điện ảnh Quân đội nhân dân ký biên bản bàn giao. Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Tại hội nghị, đại diện Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng và Điện ảnh Quân đội nhân dân đã ký biên bản bàn giao dưới sự chứng kiến của Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo và các đại biểu.

Việc tiếp nhận kho tư liệu đánh dấu bước chuyển mới trong hoạt động của Điện ảnh Quân đội nhân dân. Những câu chuyện về người chiến sĩ quân hàm xanh, tình đoàn kết quân dân và hành trình bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia tiếp tục được lưu truyền, góp phần giáo dục truyền thống và lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.