Cú chốt hạ của Việt Hoàn

TPO - Khi Việt Hoàn gọi Lời những yêu thương là concert cá nhân cuối cùng, hai người bạn hát lâu năm Trọng Tấn và Đăng Dương lại cho rằng anh còn đủ giọng, đủ sức để làm thêm đêm nữa. Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ muốn dừng việc tự tổ chức live show và chỉ tiếp tục hát khi nhận được lời mời.

Trong cuộc hội ngộ tối 26/11, cả khán phòng gần như bùng nổ khi bộ ba hát Ba quê, ca khúc Lưu Hà An viết riêng cho họ. Từ năm 1998, khi NSND Quang Thọ ghép ba giọng ca thành một tam ca, tới nay đã gần ba thập kỷ.

Có lẽ vì đã đứng cạnh Việt Hoàn ngần ấy năm, Trọng Tấn và Đăng Dương không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi khi người anh em của mình đưa ra quyết định này.

Tam ca nhạc đỏ hội ngộ trong show cuối của Việt Hoàn.

Không muốn làm live show nữa

Theo chia sẻ của ca sĩ Trọng Tấn với phóng viên Tiền Phong, ngoài sự ăn ý trên sân khấu, ngoài đời họ cũng là những người bạn thân, thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ nhau.

Nhà vườn của Việt Hoàn cũng là địa điểm cặp ba thường tụ tập, xả stress. Thậm chí, thế hệ F1 của Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn cũng chơi rất thân với nhau và cùng đi theo con đường âm nhạc của bố.

Nói về người đồng nghiệp thân thiết, Trọng Tấn cho biết Việt Hoàn là nguồn động lực để những nghệ sĩ đi sau thêm nhiệt huyết và nghiêm túc với nghề. Anh cũng bày tỏ sự nể phục trước phong độ của Việt Hoàn sau 40 năm hoạt động nghệ thuật.

Sau gần một nửa thế kỷ ca hát và gần chục live show riêng, Việt Hoàn quyết định: “Sau show này, tôi sẽ chỉ tham gia những show được mời biểu diễn. Đừng nói gì to tát trong cuộc đời này, vì giàu, nghèo, sướng, khổ vẫn sẽ bị xóa trắng khi bạn khuất núi, hãy sống thật thoải mái với nhu cầu của bạn giây phút này đi”.

Họ đã đi cùng nhau gần 3 thập kỷ.

Cách Việt Hoàn làm Lời những yêu thương phần nào giải thích vì sao anh muốn đây là show cá nhân cuối cùng. Chọn phòng trà để bớt áp lực bán vé, anh cũng không muốn gọi điện nhờ bạn bè mua ủng hộ.

Một số đồng nghiệp nhận làm chương trình miễn phí, giúp anh nhẹ gánh kinh phí để tập trung vào việc chọn bài. Sau nhiều năm đủ sức đứng tên ở những sân khấu lớn, Việt Hoàn tự dành cho mình quyền làm một đêm nhạc vừa sức, mời đúng người anh muốn hát cùng và thử những bài anh từng ngại đưa ra trước công chúng.

Việt Hoàn cho biết anh đã dành dụm được một khoản dưỡng già, còn những lời mời biểu diễn vẫn đem lại thu nhập đều đặn. Anh từng từ chối cả chương trình trả cát-xê cao vì cân nhắc công sức chuẩn bị và áp lực đi kèm.

Trong đêm nhạc cuối này, lần đầu khán giả được nghe ông hoàng nhạc đỏ hát Bésame Mucho, Triệu đóa hồng và thử sức với một trích đoạn lấy cảm hứng từ Romeo và Juliet. Anh dành phần mở đầu để hát cùng con gái Việt Thi, dành một phần khác để tiếng hát người thầy quá cố Lê Dung vang lên bên giọng mình.

Việt Hoàn song ca cùng Anh Thơ.

Sống thảnh thơi ở biệt thự nhà vườn 2.000 m2

Bộ ba Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn (thường gọi là Tam ca nhạc đỏ) nổi bật nhờ sự kết hợp ăn ý giữa ba giọng nam cao có nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc, nhưng mỗi người lại giữ một màu sắc riêng và có hành trình nghệ thuật khác biệt khi hát cùng nhau từ năm 1998 qua ca khúc Đường chúng ta đi.

Nhờ sự nổi tiếng và đắt show, cuộc sống của ba “ông hoàng nhạc đỏ” đều khá sung túc. Cả ba đều sở hữu nhà ở khang trang tại Hà Nội cùng nhà vườn hoặc biệt thự rộng lớn gắn với thiên nhiên.

Riêng Việt Hoàn, vì yêu thiên nhiên và sự dân dã nên đã chọn ngoại thành để sinh sống từ nhiều năm nay. Nam ca sĩ sở hữu căn biệt thự nhà vườn trong khuôn viên rộng gần 2.000 m2 ở Quốc Oai (Hà Nội).

Ngoài cát-xê biểu diễn các chương trình lớn, lễ kỷ niệm và sự kiện, các nghệ sĩ còn có thu nhập từ giảng dạy, tổ chức live show và kinh doanh. Khác với sự ồn ào của showbiz, bộ ba giữ đời tư khá kín đáo, ưu tiên không gian sống yên bình bên gia đình.

Cùng với Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhiều thế hệ.

Mặc dù đã dừng lại hành trình cá nhân, nhưng vào 20h ngày 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) khán giả lại có thể tái ngộ Việt Hoàn và Đăng Dương, Trọng Tấn, Lan Anh, Anh Thơ trong concert Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường.

Không dừng lại ở một đêm diễn hội ngộ, Lửa tuổi 20 còn mang mục tiêu dài hơi là xây dựng thương hiệu concert nhạc đỏ thường niên.