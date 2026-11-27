Hoa hậu Thanh Thủy tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh chất lượng cao

TPO - Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh chất lượng cao tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Cô đại diện các tân cử nhân phát biểu tại buổi lễ sáng 27/11.

Sáng 27/11, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 cho các tân cử nhân. Trong số những sinh viên nhận bằng đợt này có Huỳnh Thị Thanh Thủy - Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Quốc tế 2024.

Thanh Thủy tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh chất lượng cao, Khoa Tiếng Anh chuyên ngành. Cô được lựa chọn đại diện các tân cử nhân phát biểu, chia sẻ về quãng thời gian học tập và gửi lời tri ân tới thầy cô, gia đình, nhà trường.

Nhìn lại những năm tháng tại giảng đường, Thanh Thủy cho biết đây là một phần đặc biệt trong tuổi trẻ của mình. Môi trường đại học không chỉ giúp cô tiếp nhận tri thức, rèn luyện ngoại ngữ, mở rộng hiểu biết về văn hóa và con người mà còn chứng kiến những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.

Thanh Thủy nhận bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh chất lượng cao, Khoa Tiếng Anh chuyên ngành.

Từ một sinh viên với nhiều ước mơ, Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss International và giành vương miện vào năm 2024. Theo cô, những trải nghiệm ấy vừa đẹp đẽ, vừa nhiều thử thách, giúp bản thân nhận ra rằng mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ những nền tảng âm thầm và bền bỉ.

Đại diện các tân cử nhân, Thanh Thủy bày tỏ lòng biết ơn gia đình, thầy cô và môi trường học tập đã góp phần vun đắp nền tảng tri thức, sự tự tin, tinh thần hội nhập cũng như trách nhiệm với cộng đồng.

Cô nhắn nhủ các bạn trẻ hãy vững vàng, bản lĩnh, dám ước mơ, dám dấn thân và tiếp tục học tập, lao động, cống hiến sau khi rời giảng đường.

Sau khi đăng quang Miss International 2024, Thanh Thủy tiếp tục tham gia nhiều hoạt động xã hội, quảng bá văn hóa và kết nối giao lưu quốc tế. Năm 2025, cô được công bố là Đại sứ Du lịch Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2026, đồng hành quảng bá hình ảnh quê hương đến du khách trong nước và quốc tế.

Trong năm 2026, Hoa hậu Thanh Thủy có mặt tại nhiều chương trình hướng đến cộng đồng như ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII tại TPHCM, trực tiếp hiến máu và kêu gọi sinh viên, người trẻ chung tay vì hoạt động nhân đạo, triển khai dự án nước sạch tại Đồng Tháp, trao tặng công trình máy lọc nước phục vụ trường học và người dân địa phương.

Tháng 4, Thanh Thủy tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc với vai trò đại biểu thanh niên lĩnh vực văn hóa. Trong khuôn khổ chương trình, Thanh Thủy cùng các đại biểu Việt Nam và Trung Quốc tham gia hoạt động giao lưu, trao đổi về việc kế thừa, đổi mới văn hóa và gìn giữ bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập. Cô cũng là một trong 8 đại biểu thanh niên phát biểu tại cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước với thanh niên tham gia hành trình.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 24, Thanh Thủy thực hiện chuyến thiện nguyện tại Lâm Đồng. Cô cùng Dự án Cho em tổ chức chương trình Thương em vùng cao, trực tiếp chuẩn bị bữa ăn và trao quà cho 50 em nhỏ.

Ngày 12/11 đánh dấu tròn 2 năm Thanh Thủy đăng quang Miss International 2024. Nhìn lại hành trình, cô cho biết những chuyến đi và cuộc gặp gỡ trong thời gian đương nhiệm giúp cô trưởng thành, hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm đi cùng danh hiệu.

Bên cạnh những hoạt động nghệ thuật, xã hội và đối ngoại, Thanh Thủy khép lại chặng đường đại học bằng tấm bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh - lĩnh vực gắn với khả năng giao tiếp, hội nhập quốc tế mà cô có cơ hội phát huy trong nhiệm kỳ Miss International.